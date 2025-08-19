Σαν Σήμερα: Ο Σουμάχερ άλλαξε και πάλι την ιστορία της F1 (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Άλλωστε, κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα που έγιναν Σαν Σήμερα στη Formula 1 και το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Μία ημέρα γεμάτη πλούσια ιστορία για τη Scuderia Ferrari είναι η σημερινή, καθώς κλείδωσε σε έναν αγώνα της Formula 1 δύο παγκόσμιους τίτλους. Επιπλέον, πριν από 26 χρόνια ο Μίκαελ Σουμάχερ έκανε το πρώτο βήμα επιστροφής στη δράση μετά το ατύχημα του Σίλβερστον. Στο MotoGP θα μάθουμε τι έγινε σε δύο αγώνες σε Τσεχία και ΗΠΑ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 19/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1973, ο πρωταθλητής Έμερσον Φιτιπάλντι εγκατέλειψε από το GP Αυστρίας λόγω αστοχίας στο σύστημα καυσίμων με μόλις 6 γύρους να απομένουν και η νίκη κατέληξε στον teammate του στη Lotus, Ρόνι Πέτερσον. Ο Σουηδός κέρδισε για δεύτερη φορά στη σεζόν και ξεπέρασε για 9 δευτερόλεπτα την Tyrrell του έμπειρου Τζάκι Στιούαρτ, ο οποίος μάλιστα σημείωσε το 43ο και τελευταίο του βάθρο στην F1. Ο Βραζιλιάνος Κάρλος Πάσε κατέλαβε την τρίτη θέση για το δικό του παρθενικό βάθρο, οδηγώντας μια Surtees TS14A.

Σαν σήμερα το 1975, ο Μαρκ Ντονόχιου υπέκυψε στα τραύματα που είχε αποκομίσει μετά από ένα ατύχημα στην πίστα του Οστεράιχρινγκ, στις ελεύθερες δοκιμές για το GP Αυστρίας. Ο Αμερικανός έχασε τον έλεγχο της March 751 έπειτα από μια αστοχία ελαστικού και το μονοθέσιο κατέληξε στον προστατευτικό φράκτη. Ένας άνθρωπος της πίστας έχασε επίσης τη ζωή του καθώς χτυπήθηκε από θραύσματα της σύγκρουσης.

Σαν σήμερα το 1984, ο αείμνηστος Νίκι Λάουντα επέδειξε το κορυφαίο οδηγικό του ποιόν για ακόμα μία φορά, κερδίζοντας στο GP Αυστρίας για την 23η νίκη του στην F1. Ο Αυστριακός της McLaren-TAG είχε κακή εκκίνηση και βρέθηκε 6ος, αλλά ξεκίνησε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη στους επόμενους γύρους ώστε να ανακτήσει θέσεις. Με τον έτερο διεκδικητή του τίτλου, Αλέν Προστ, να γλιστράει στα λάδια που άφησε η Lotus του Έλιο Ντε Άντζελις και να συγκρούεται στον 28ο γύρο, ο Λάουντα είχε μπροστά του μόνο τον Νέλσον Πικέ, τον οποίο και προσπέρασε λίαν συντόμως. Η νίκη έμοιαζε εύκολη, αλλά το κιβώτιο ταχυτήτων έσπασε και ο ίδιος σκεφτόταν αρχικά να επιστρέψει στα pits για να εγκαταλείψει. Τελικά παρατήρησε πως μπορούσε να βασιστεί στην τρίτη και πέμπτη σχέση, συνεχίζοντας έτσι τον αγώνα του ώστε να κερδίσει εμφατικά, μπροστά από τον Πικέ και τον Μικέλε Αλμπορέτο.

Σαν σήμερα το 1987, γεννήθηκε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ στο Έμεριχ της Δυτικής Γερμανίας. Ο Χούλκενμπεργκ είχε πολλές διακρίσεις στο A1GP, την Formula 3 και το GP2 Series, κατακτώντας τον τίτλο σχεδόν αμέσως σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Έτσι, το 2010 προβιβάστηκε στην F1 μέσω της Williams και μάλιστα εξέπληξε τους πάντες στο GP Βραζιλίας, κατακτώντας την pole position και μοναδική έως τώρα στην F1. Παρά το γεγονός πως έχασε την αγωνιστική του θέση στα τέλη το 2019, ο Χούλκενμπεργκ έκανε ορισμένες σποραδικές εμφανίσεις με τις Racing Point και Aston Martin και κέρδισε μια θέση στη Haas το 2023. Το 2015 ωστόσο έγινε ο πρώτος ενεργός οδηγός F1 μετά από 24 χρόνια που στέφθηκε συνολικός νικητής στις 24 Ώρες Λε Μαν, διαπρέποντας με την Porsche στην κατηγορία LMP1.

Σαν σήμερα το 1999, ο Μίκαελ Σουμάχερ κάθισε ξανά σε μονοθέσιο για πρώτη φορά μετά το ατύχημά του στο GP Μεγάλης Βρετανίας, στις 11 Ιουλίου του ίδιου έτους, όταν έσπασε το πόδι του. Έκανε δοκιμές στην πίστα του Μουτζέλο μαζί με τους Έντι Ιρβάιν και Μίκα Σάλο, αλλά οι πόνοι τον ταλαιπώρησαν και κατέγραψε μόλις 5 γύρους. Τελικά ο Γερμανός αντικαταστάθηκε από τον Φινλανδό για τους επόμενους έξι αγώνες της σεζόν.

Σαν σήμερα το 2001, το GP Ουγγαρίας αποτέλεσε το πεδίο καταγραφής νέων ρεκόρ και επιτευγμάτων στην F1, καθώς ο Μίκαελ Σουμάχερ κέρδισε για έβδομη φορά στη σεζόν και ισοφάρισε τον θρυλικό Αλέν Προστ στις 51 νίκες, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον τέταρτο παγκόσμιο τίτλο του. Επίσης, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο τερμάτισε στη δεύτερη θέση και οδήγησε έτσι την Ferrari στην μαθηματική κατάκτηση του τίτλου στους κατασκευαστές, τρίτου συνεχόμενου και 11ου συνολικά στην ιστορία της Scuderia. Τα ταχύτατα κόκκινα μονοθέσια βρέθηκαν στο 1-2 ήδη από τα πρώτα μέτρα της εκκίνησης και η ομάδα φρόντισε να προστατεύσει το προβάδισμά της μέσω του Μπαρικέλο, ο οποίος καθυστέρησε την McLaren του Ντέιβιντ Κούλθαρντ για αρκετούς γύρους. Τελικά η τριάδα αυτή τερμάτισε ως είχε με διαφορά σχεδόν 4 δευτερολέπτων.

Σαν σήμερα το 2007, ο Κέισι Στόνερ αποδείχθηκε ασυναγώνιστος στην πίστα του Μπρνο και πήρε πρώτος την καρό σημαία στο GP Τσεχίας, για την έβδομη νίκη του στη σεζόν. Δεύτερος ήταν ο Τζον Χόπκινς της Suzuki και τρίτος ο Νίκι Χέιντεν της Honda.

Σαν σήμερα το 2012, ο Ντάνι Πεντρόσα πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση στην Ινδιανάπολη των ΗΠΑ και κατέκτησε την 40ή του νίκη σε όλες τις κατηγορίες, εκκινώντας από την pole position και καταγράφοντας νέο ρεκόρ πίστας. Ο Ισπανός της Repsol Honda τερμάτισε 10,8 δευτερόλεπτα μπροστά από την εργοστασιακή Yamaha του Χόρχε Λορένθο και το βάθρο έκλεισε από τον Αντρέα Ντοβιτσιόζο της Yamaha Tech 3.

Φωτογραφίες: thomasmaheronf1/Χ