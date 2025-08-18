Σαν Σήμερα: Η Ferrari εξασφάλισε έναν ακόμα τίτλο από το καλοκαίρι (vid)

Κάθε ημέρα έχει τις δικές της ιστορίες να μας διηγηθεί, είτε πρόκειται για τη Formula 1 είτε για το υπόλοιπο φάσμα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η σημερινή είναι ακόμη μια ημέρα με άφθονη δράση στα κορυφαία πρωταθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στη Formula 1 παραμένουμε επί αυστριακού εδάφους, ενώ η Ferrari κατέκτησε ένα ακόμη πρωτάθλημα κατασκευαστών. Στο MotoGP, πρωταγωνιστούν Ισπανοί αναβάτες στις ΗΠΑ.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 18/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1974, ο Κάρλος Ρόιτμαν στέφθηκε νικητής του GP Αυστρίας, οδηγώντας για την ομάδα της Brabham. Εκκινώντας από τη δεύτερη θέση, ο Αργεντινός προσπέρασε τον Νίκι Λάουντα στο ξεκίνημα του αγώνα κι εν τέλει κέρδισε. Μαζί του ανέβηκαν στο βάθρο οι Ντένι Χιουλμ (McLaren) και Τζέιμς Χαντ (Hesketh). Αυτό μάλιστα ήταν το 33ο και τελευταίο βάθρο του Χιουλμ στην Formula 1. Ο Λάουντα είχε τεθεί εκτός αγώνα μετά από μόλις 17 γύρους, εξαιτίας μηχανικών προβλημάτων στον κινητήρα της Ferrari.

Σαν σήμερα το 1985, μία μέρα αφότου ανακοίνωσε την οριστική απόσυρσή του από την F1 στο τέλος της σεζόν, ο Νίκι Λάουντα εγκατέλειψε το GP Αυστρίας ενώ ήταν στην πρώτη θέση. Αυτό έδωσε την ευκαιρία στον Αλέν Προστ να πάρει τα ηνία και έβαλε πλώρη για μια άνετη νίκη, την 20η στην καριέρα του, με διαφορά 30 δευτερολέπτων από την Lotus του Άιρτον Σένα. Τρίτος ήταν ο Μικέλε Αλμπορέτο της Scuderia Ferrari. Το GP Αυστρίας της συγκεκριμένης χρονιάς είναι κυρίως γνωστό για το πολύ μεγάλο ατύχημα του Αντρέα Ντε Τσέζαρις. Ο ανέκαθεν ζημιάρης Ιταλός είχε χάσει τον έλεγχο της Ligier JS25 στην πρώτη γρήγορη αριστερή στροφή της πίστας και τούμπαρε βίαια τέσσερις φορές, βγαίνοντας ευτυχώς αλώβητος από το μονοθέσιο. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που η αγωνιστική του φόρμα είχε σχιστεί σε αρκετά σημεία.

Σαν σήμερα το 2002, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο κέρδισε το GP Ουγγαρίας με τον Μίκαελ Σουμάχερ να τερματίζει στη δεύτερη θέση. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ferrari εξασφάλισε και μαθηματικά το πρωτάθλημα κατασκευαστών για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, σε μια σεζόν απόλυτης κυριαρχίας για την ιταλική ομάδα και τον Γερμανό άσσο της. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Ραλφ Σουμάχερ της Williams.

Σαν σήμερα το 2013, το πρωτάθλημα του MotoGP επέστρεψε για το δεύτερο μισό της σεζόν με το GP Ινδιανάπολης στις ΗΠΑ. Ισπανοί αναβάτες κατέκτησαν και τις τρεις θέσεις του βάθρου, κάτι που είχε ξαναγίνει άλλες τρεις φορές την εκείνη σεζόν. Νικητής ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ, με τον Ντάνι Πεντρόσα να κάνει το 1-2 για τη Honda ενώ τρίτος ήταν ο Χόρχε Λορένθο. Την Παρασκευή είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα ο Μπεν Σπις, το οποίο τον οδήγησε στο να βάλει τέλος στην καριέρα του.

Φωτογραφίες: f1/X