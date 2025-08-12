To καλοκαιρινό διάλειμμα της Formula 1 δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνει φήμες και εικασίες γύρω από κορυφαίους οδηγούς και τα συμβόλαιά τους.

Σύμφωνα με την ιταλική gazzetta dello sport, λεπτομέρειες του συμβολαίου του Λιούις Χάμιλτον βγήκαν στην επιφάνεια. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βιώνει μια δύσκολη πρώτη χρονιά στο Μαρανέλο, με την προβληματική και ασταθή SF-25 να τον έχει καθηλώσει στην 6η θέση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Μετά από 14 Grand Prix στο πρωτάθλημα της Formula 1 του 2025, βρίσκεται 42 βαθμούς πίσω από τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ.

Remembering those first steps of the season🚶‍♂️ pic.twitter.com/F30tSKiQyw — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 10, 2025

Νέα δεδομένα με το συμβόλαιο του Χάμιλτον

Το ισχύον συμβόλαιό του λήγει στο τέλος του 2026, αλλά περιλαμβάνει όρο επέκτασης για το 2027. Τον όρο αυτό μπορεί να τον ενεργοποιήσει αποκλειστικά ο Χάμιλτον και δεν είναι στο χέρι της Ferrari τι θα γίνει μετά το 2026.

Ο πρόεδρος της Ferrari, Τζον Έλκαν, φέρεται να έχει παραδώσει εσωτερικό υπόμνημα με τις βασικές περιοχές βελτίωσης, προκειμένου η ομάδα να βοηθήσει τον Χάμιλτον να επιστρέψει στην κορυφή.

Συγκεκριμένα το δημοσίευμα της ιταλικής gazzetta αναφέρει: «Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Ο Έλκαν αποφάσισε να προσλάβει τον πιο επιτυχημένο οδηγό στην ιστορία, το σύμβολο της F1, επενδύοντας τεράστια ποσά σε μια κίνηση με πολύ σημαντικές εμπορικές προεκτάσεις για το Cavallino Rampante».

Fast lines on the hills of Styria⚡️@LewisHamilton pic.twitter.com/v80NYe9XhJ — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) August 8, 2025

Ο ξεκάθαρος στόχος του Χάμιλτον

Αν οι πληροφορίες επαληθευτούν, ο Χάμιλτον θα έχει τον χρόνο και τον χώρο να επιδιώξει το μεγάλο στόχο: την επιστροφή στην κορυφή του βάθρου με τα χρώματα της Ferrari.

Η κατάκτηση ενός τίτλου με τη Ferrari είναι το μεγάλο του όνειρο και το επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία. Επιπλέον, από την αρχή της χρονιάς –ακόμα και μετά τη νίκη στο σπριντ της Κίνας– είχε τονίσει πως θα περάσει καιρός μέχρι να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμεί.

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης, ενόψει και του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1, συζητούν για το GP Ουγγαρίας

