Η υπηρεσία Google Places είναι πλέον διαθέσιμη στα μοντέλα Hyundai. Όλες οι λεπτομέρειες που πρέπει να γνωρίζετε.

Η Hyundai Motor Company εργάζεται αδιάκοπα με σκοπό την βελτίωση της άνεσης και της εμπειρίας χρήστη στα οχήματά της. Τελευταία προσθήκη αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρεία έχει πλέον ενσωματώσει την υπηρεσία Google Places στα συστήματα πλοήγησής των οχημάτων της.

Όλα τα οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το σύστημα πολυμέσων ccNC (Connected Car Navigation Cockpit), μέσω της τελευταίας πιο πρόσφατης ενημέρωσης, θα έχουν πρόσβαση σε αυτήν την υπηρεσία. Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025 και αφορά στα μοντέλα Kina, Santa Fe, Tucson, Ioniq 5 και Ioniq 5 N. Η υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται και τα οχήματα που έχουν ήδη πωληθεί σε πελάτες.

Η υπηρεσία Google Places προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους χρήστες και επεκτείνει τις επιλογές πλοήγησης με μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για πολλά σημεία ενδιαφέροντος. Παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, όπως ώρες λειτουργίας, περιγραφές, φωτογραφίες και εντυπωσιάζει με την φιλική προς το χρήστη εισαγωγή διευθύνσεων χάρη στην αυτόματη συμπλήρωση και τη βελτιωμένη αναζήτηση κειμένου.

Η Google Places προσφέρει στους χρήστες μια πιο έξυπνη και βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης – σύμφωνα με τη φιλοσοφία της Hyundai. Αυτό διασφαλίζει ότι όλοι οι οδηγοί των οχημάτων Hyundai έχουν πρόσβαση στα διευρυμένα δεδομένα της Google, τα οποία καλύπτουν περισσότερες από 200 εκατομμύρια τοποθεσίες παγκοσμίως, ενισχύοντας την εγκυρότητα και τη λεπτομέρεια των πληροφοριών. Η εισαγωγή διευθύνσεων είναι ταχύτερη και πιο εύκολη, εμφανίζοντας προτάσεις τοποθεσιών καθώς εισάγεται το ζητούμενο κείμενο. Επιπλέον, το Google Points of Interest παρέχει λεπτομερείς περιγραφές, αξιολογήσεις, φίλτρα και επωνυμίες για να απλοποιήσει την αναζήτηση σημείων ενδιαφέροντος όπως εστιατόρια, αξιοθέατα και επιχειρήσεις.

Η Hyundai και η Google ενισχύουν συνεχώς τη συνεργασία τους τα τελευταία χρόνια με κύριο στόχο να προσφέρουν επόμενης γενιάς εμπειρίες πλοήγησης και ψυχαγωγίας.

