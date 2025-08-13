To δεύτερο μέρος της ιστορίας ενός εκ των πιο εμβληματικών μοντέλων της αμερικανικής μάρκας που συμπληρώνει το 60ο έτος της ηλικίας του.

Ήταν 9 Αυγούστου του 1965 όταν το πρώτο Transit βγήκε από τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου της Ford στο Langley του Ην. Βασιλείου. Την εποχή εκείνη, ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν τον αντίκτυπο που θα είχε αυτό το νέο βαν - τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις οικονομίες των χωρών - στα χρόνια που ακολούθησαν.

Καθώς φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια αδιάλειπτης παραγωγής, το Transit και τα επαγγελματικά βαν οχήματα που ενέπνευσε το εμβληματικό μοντέλο της Ford βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης σε όλη την Ευρώπη. Από τον τοπικό αρτοποιό και τον μελισσοκόμο, έως και τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών και διανομής δεμάτων, το Ford Transit παραμένει ένας αξιόπιστος συνεργάτης.

Ο general manager, Ford Pro Europe, Χανς Σεπ, δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 χρόνων, το Transit έχει γίνει συνώνυμο της αξιοπιστίας. Άλλοτε στο προσκήνιο και άλλοτε δουλεύοντας με διακριτικότητα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, το Transit στηρίζει εδώ και 60 χρόνια με συνέπεια τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες που διατηρούν τον κόσμο μας σε κίνηση».

Η σύγχρονη ιστορία του Ford Transit

2006: Το 2006 παρουσιάζεται η νέα και πέμπτη κατά σειρά γενιά, η οποία διέθετε μοντέρνα εξωτερική σχεδίαση και μια ανανεωμένη καμπίνα με επιλογέα ταχυτήτων τοποθετημένο στο ταμπλό. Αυτή η γενιά εξασφάλιζε αναβαθμισμένη άνεση και πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού. Το Electronic Stability Programme (ESP) έγινε ευρέως διαθέσιμο σε όλη την προϊοντική γκάμα, ενώ μία νέα σειρά κινητήρων – έξι diesel και ένας βενζίνης, μαζί με μετατροπές CNG και LPG – προσέφεραν καθαρή και αποδοτική ισχύ.

2007: Τη χρονιά αυτή η γκάμα περιελάμβανε εκδόσεις με σύστημα τετρακίνησης (Intelligent All-Wheel Drive), καθιστώντας το Transit το μοναδικό βαν που προσέφερε στους πελάτες του επιλογές με κίνηση στους εμπρός, τους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, οι οποίες βασίζονταν στην ίδια πλατφόρμα. Το ESP ήταν στάνταρ σε όλες τις προσθιοκίνητες και πισωκίνητες εκδόσεις που συνδυάζονταν με τον κινητήρα Duratorq TDCi. Παράλληλα, παρουσιάστηκε η νέα σειρά Transit SportVan.

Το Transit κατακτά τον τίτλο «International Van of the Year 2007».

2008: Ο νέος κινητήρας 3.2 Duratorq TDCi με απόδοση 200 PS και ροπή 470 Nm παρουσιάστηκε για τα μοντέλα με κίνηση στους πίσω τροχούς και υψηλό ωφέλιμο φορτίο.

2009: Η Ford παρουσίασε το υψηλής αποδοτικότητας πετρελαιοκίνητο Transit ECOnetic. Διαθέτοντας το προαιρετικό φίλτρο σωματιδίων ειδικής επίστρωσης (cDPF), ήταν το πρώτο επαγγελματικό όχημα της Ford που πληρούσε τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων Euro V.

2010: Το Transit ξεπέρασε το ορόσημο παραγωγής των 6.000.000 μονάδων στις 30 Απριλίου. Τον Αύγουστο, το Transit γιόρτασε την 45ή επέτειό του.

2011: Με το ντεμπούτο του Transit ΜΥ2012, η Ford παρουσιάζει στο ευρύ κοινό την ολοκαίνουργια, παγκόσμια οικογένεια των πετρελαιοκινητήρων 2.2L Duratorq TDCi προδιαγραφών Euro V, η οποία ήταν εφοδιασμένη με νέες τεχνολογίες εξοικονόμησης καυσίμου όπως το Auto-Start-Stop και ο περιοριστής ταχύτητας.

2012: Το νέο Ford Transit Custom πραγματοποιεί την επίσημη πρεμιέρα του. Το μοντέλο αποτέλεσε μια εξειδικευμένη πρόταση στην κατηγορία ενός τόνου, που εισήγαγε νέα πρότυπα όσον αφορά την σχεδίαση, την ασφάλεια και τις μεταφορικές δυνατότητες. Παράλληλα, προσέφερε εξαιρετική οικονομία καυσίμου αλλά και χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας. Το νέο Transit Custom κατέκτησε τον τίτλο «International Van of the Year 2013» και έγινε το πρώτο όχημα στην κατηγορία του που απέσπασε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP.

Παράλληλα με την εισαγωγή του νέου Transit Custom, η Ford αποκάλυψε τα σχέδιά της για την ανανέωση και διεύρυνση της οικογένειας Transit, με μια νέα σειρά τεσσάρων μοντέλων. Εκτός από το Transit Custom στην κατηγορία ενός τόνου, η γκάμα αυτή περιελάμβανε το νέο Transit δύο τόνων, το νέο Transit Connect, καθώς και το νέο Transit Courier, με το οποίο το μοντέλο εισήλθε για πρώτη φορά στην κατηγορία των συμπαγών βαν οχημάτων.

2013: Στις 20 Ιουνίου, η παραγωγή του Transit φτάνει τις 7.000.000 μονάδες.

Το ολοκαίνουργιο Transit Connect ξεκίνησε να διατίθεται στην αγορά, προσφέροντας εξαιρετική οικονομία καυσίμου, ανθεκτικότητα και υψηλές ικανότητες μεταφοράς φορτίου. Οι πελάτες είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε εκδόσεις με δύο μήκη αμαξώματος, ωφέλιμο φορτίο έως και 1.000 kg και καινοτόμα χαρακτηριστικά στον χώρο φόρτωσης. Η γκάμα κινητήρων περιελάμβανε τον εξαιρετικά οικονομικό πετρελαιοκινητήρα 1.6L TDCi και τον βραβευμένο βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost.

Το νέο Transit Connect κερδίζει τον τίτλο «International Van of the Year 2013».

Η Ford παρουσίασε την έκδοση με ψηλή οροφή του Transit Custom, η οποία προσέφερε 20% μεγαλύτερο όγκο φόρτωσης σε σχέση με το μοντέλο με χαμηλή οροφή.

2014: Το 2014 παρουσιάστηκε το ολοκαίνουργιο Transit δύο τόνων. Αποτελώντας την ναυαρχίδα της ανανεωμένης και διευρυμένης οικογένειας Transit, το νέο μοντέλο αναπτύχθηκε με στόχο τη διάθεσή του σε έξι ηπείρους, μεταξύ των οποίων η Ευρώπη, η Β. Αμερική και άλλες βασικές αγορές σε όλο τον κόσμο.

Τα ολοκαίνουργια Transit και Transit Connect πέτυχαν διπλή νίκη απέναντι στους ανταγωνιστές της κατηγορίας τους στην απαιτητική πενθήμερη δοκιμή «Arctic Van Test» του 2014.

Την ίδια χρονιά, η Ford παρουσίασε το πρώτο της μικρό βαν - το ολοκαίνουργιο Transit Courier - το οποίο απευθύνονταν σε μικρές επιχειρήσεις και υπηρεσίες αστικών διανομών.

Η παραγωγή του νέου Ford Transit ξεκίνησε στο εργοστάσιο συναρμολόγησης οχημάτων του Kansas City, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που το συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευάζεται και διατίθεται στις ΗΠΑ. Το Transit προσφέρονταν εκεί με μία ανανεωμένη γκάμα κινητήρων που ήταν ειδικά προσαρμοσμένη για τις ανάγκες της Β. Αμερικής, αντικαθιστώντας σταδιακά το κορυφαίο σε πωλήσεις E-Series.

Η γκάμα των Transit που κατασκευάζονται στην Ευρώπη επεκτάθηκε, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο πλήθος εκδόσεων και αμαξωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των Chassis Cab με διπλή καμπίνα, των επιμηκυμένων παραλλαγών Super Jumbo, καθώς και των Double Cab-in-Van, Kombi και Kombi Van. Η παραγωγή περιλαμβάνει επίσης εκδόσεις με προηγμένο σύστημα τετρακίνησης.

2015: Η οικογένεια Transit γιορτάζει την 50η επέτειό της στις 9 Αυγούστου, πέντε δεκαετίες μετά την παραγωγή του πρώτου Transit στο Langley του Ην. Βασιλείου.

Η ζήτηση για τα νέα Transit, Transit Custom, Transit Connect και Transit Courier αυξήθηκε κατά 46.000 μονάδες, φτάνοντας τα 233.000 οχήματα. Αυτό συνέβαλε καθοριστικά ώστε η Ford να κατακτήσει για πρώτη φορά ύστερα από 18 χρόνια τη θέση της πιο δημοφιλούς μάρκας επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Το Transit ήταν η πιο δημοφιλής σειρά βαν οχημάτων παγκοσμίως το 2015, με ταξινομήσεις που έφτασαν σχεδόν τα 400.000, σύμφωνα με τα στοιχεία της IHS Markit που αφορούν τις παγκόσμιες ταξινομήσεις νέων οχημάτων στο τέλος του ημερολογιακού έτους 2015.

2016: Τα ανανεωμένα Transit και Transit Custom με τον ολοκαίνουργιο και προηγμένο diesel κινητήρα 2.0L EcoBlue πραγματοποιούν την παγκόσμια πρεμιέρα τους. Και τα δύο εισάγουν προηγμένες νέες τεχνολογίες, όπως συνδεσιμότητα SYNC 3, Pre-Collision Assist με Pedestrian Detection, και Adaptive Cruise Control. Επίσης, ανακοινώνεται ένα νέο έξυπνο σύστημα τετρακίνησης για το Transit.

2017: Η Ford ξεκινά στο Λονδίνο τις δοκιμές των plug-in υβριδικών εκδόσεων του Transit Custom, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για μείωση των εκπομπών ρύπων λειτουργώντας αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στο μεγαλύτερο μέρος των αστικών διαδρομών.

2018: Παρουσιάζεται μια βελτιωμένη έκδοση του Ford Transit Connect, η οποία εξοπλίζεται με τον νέο πετρελαιοκινητήρα 1.5L EcoBlue. Αυτή η μονάδα διαθέτει προηγμένες τεχνολογίες ψεκασμού του καυσίμου, υπετροφοδότησης και ελέγχου των εκπομπών ρύπων, οι οποίες συμβάλλουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας καυσίμου έως και 12%. Διατίθεται επίσης ο πολυβραβευμένος κινητήρας 1.0L EcoBoost της Ford, ο οποίος εισάγει για πρώτη φορά στην γκάμα του μοντέλου την τεχνολογία απενεργοποίησης κυλίνδρων.

Το Transit Courier απολαμβάνει επίσης μια ανανεωμένη γκάμα κινητήρων, που περιλαμβάνει τον οικονομικό diesel κινητήρα 1.5L TDCi της Ford, τον βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost και ένα ολοκαίνουργιο 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, το οποίο αντικαθιστά το προηγούμενο 5-τάχυτο. Άλλες βελτιώσεις στα πετρελαιοκίνητα μοντέλα περιλαμβάνουν την τεχνολογία Active Grille Shutter.

Παρουσιάζεται μια νέα έκδοση chassis cab του Transit, η οποία προσφέρει στους πελάτες μια ευέλικτη, χαμηλού ύψους πλατφόρμα για ποικίλες μετατροπές που προορίζονται για εφαρμογές όπως γενικές παραδόσεις, διανομές και μετακομίσεις. Αυτή εξοικονομεί 200 kg σε σχέση με την βασική chassis cab, επιτρέποντας αυξημένο ωφέλιμο φορτίο και μειωμένο κόστος ιδιοκτησίας.

Στην Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων IAA στο Ανόβερο της Γερμανίας παρουσιάζεται για πρώτη φορά τόσο το αναβαθμισμένο Ford Transit δύο τόνων - το οποίο προσφέρει αυξημένο ωφέλιμο φορτίο, ενσωματωμένη συνδεσιμότητα και προηγμένες τεχνολογίες οδήγησης - όσο και η έκδοση παραγωγής του Transit Custom PHEV.

2019: Μια νέα έκδοση του βελτιωμένου πετρελαιοκινητήρα 2.0L EcoBlue της Ford με απόδοση 185 PS καθιστά το Transit Custom Sport το πιο ισχυρό βαν μοντέλο μέχρι και εκείνη τη στιγμή. Η κυκλοφορία του ξεκινά στα μέσα του 2019. Το νέο Transit Connect Sport διατίθεται επίσης με τον κινητήρα 1.5L EcoBlue 120 PS, σε συνδυασμό με 6-τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο, όπως και το Transit Courier Sport, που εξοπλίζεται με τον κινητήρα 1.5L TDCi 100 PS.

Το ανανεωμένο Ford Transit δύο τόνων διατίθεται προς παραγγελία, προσφέροντας αυξημένη δυνατότητα μεταφοράς φορτίου κατά έως και 80 kg. Το νέο αυτό μοντέλο επωφελείται από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εξοικονόμησης βάρους, το οποίο περιλαμβάνει το πρώτο αλουμινένιο καπό της Ford για επαγγελματικά οχήματα στην Ευρώπη, ένα διαχωριστικό καμπίνας/χώρου φόρτωσης από σύνθετο υλικό και τροχούς που αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια προηγμένων συστημάτων σχεδιασμού με υπολογιστή (CAD), αντίστοιχων με εκείνα που χρησιμοποιούνται στην αεροδιαστημική βιομηχανία.

Τα Transit Custom Plug-In Hybrid και EcoBlue Hybrid απέσπασαν τον τίτλο «International Van of the Year».

2020: Πρεμιέρα τόσο για τις εκδόσεις Trail των Transit και Transit Custom, οι οποίες είναι κατάλληλες για χρήση εκτός δρόμου, όσο και για την παραλλαγή Active του Transit Custom. Τα μοντέλα Trail εξοπλίζονται με ένα νέο μηχανικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στα προσθιοκίνητα Transit και Transit Custom και με σύστημα τετρακίνησης Intelligent All-Wheel Drive στο Transit. Οι εκδόσεις Active απευθύνονται σε χρήστες με δραστήριο lifestyle, προσφέροντας πρόσθετες επενδύσεις για το αμάξωμα, καθώς και την επιλογή του μηχανικού διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης mLSD για βελτιωμένη πρόσφυση. Η έκδοση Active διατίθεται επίσης και στο Transit Connect.

Τα εντυπωσιακά και εμπνευσμένα από τους αγώνες ράλι Transit Custom MS-RT και Transit Connect MS-RT διατίθενται πλέον για παραγγελία απευθείας από τα Ford Transit Centres σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Παρουσιάζεται μία νέα έκδοση του Ford Transit στην κατηγορία 5 τόνων, που διατίθεται ως van ή chassis cab, με μέγιστο συνολικό επιτρεπόμενο βάρος (GVM) 5.000 kg.

Οι βελτιώσεις στο Transit Connect περιλαμβάνουν για πρώτη φορά εκδόσεις με ωφέλιμο φορτίο ενός τόνου.

Τον Νοέμβριο, η Ford αποκαλύπτει το E-Transit για την Ευρώπη και την Β. Αμερική – δηλαδή την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του δημοφιλέστερου cargo van στον κόσμο. Είναι εξοπλισμένο με το καινοτόμο σύστημα Pro Power Onboard , που μετατρέπει το βαν σε κινητή πηγή ενέργειας. Το νέο E-Transit διατίθεται σε 25 παραλλαγές αμαξώματος, μήκους, ύψους οροφής και μικτού βάρους, με μπαταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 68 kWh και επιλογή ανάμεσα σε δύο εκδόσεις ισχύος με απόδοση 135 kW ή 198 kW.

2021: Μια νέα παραλλαγή του Transit στην έκδοση chassis cab προσφέρει στους επαγγελματίες τις μέγιστες ικανότητες μεταφοράς φορτίου στην αναπτυσσόμενη κατηγορία των 3,5 τόνων. Αυτή η έκδοση εξασφαλίζει την δυνατότητα μεταφοράς έως και 10 στο σύνολο ευρωπαλετών, ακόμη και με εγκατεστημένη καμπίνα ύπνου.

Τον Μάρτιο, η Ford ανακοινώνει ότι η επόμενη γενιά του Transit Custom – που θα περιλαμβάνει και μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση - θα κατασκευάζεται από την Ford Otosan στο Kocaeli της Τουρκίας.



Λανσάρεται για πρώτη φορά το FORDLiive – ένα νέο συνδεδεμένο σύστημα που έχει σχεδιαστεί για τη μεγιστοποίηση του χρόνου διαθεσιμότητας των οχημάτων. Αυτό το προηγμένο σύστημα συνδέει τους πελάτες Transit με το δίκτυο των Transit Centre και την Ford χρησιμοποιώντας δεδομένα του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την εξατομικευμένη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας κάθε οχήματος.

Οι δοκιμές του νέου E-Transit από πελάτες στην Ευρώπη ξεκινούν στη Γερμανία, τη Νορβηγία και το Ην. Βασίλειο.

2022: Τον Φεβρουάριο, το ηλεκτρικό E-Transit αποσπά το «Gold Award» από την ανεξάρτητη αρχή ασφάλειας οχημάτων Euro NCAP για τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Tα πετρελαιοκίνητα Transit και Transit Custom κατακτούν επίσης την εν λόγω διάκριση.

Τα πρώτα E-Transit βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής τον Απρίλιο, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τα επαγγελματικά οχήματα της Ford.

Λανσάρεται το Ford Pro - μια καινοτόμα πλατφόρμα που προσφέρει πλήρως ενσωματωμένες ψηφιακές λύσεις για την υποστήριξη της διαχείρισης στόλων, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Transit.

Το αμιγώς ηλεκτρικό E-Transit Custom παρουσιάζεται τον Μάιο. Η παραγωγή του ξεκινά τον επόμενο χρόνο, προσφέροντας αυτονομία 337 km, 5 ωφέλιμο φορτίο έως 1.011 kg 3 καθώς και ικανότητα ρυμούλκησης 2.300 kg.

2023: Η νέα έκδοση του συμπαγούς Transit Courier παρουσιάζεται τον Απρίλιο του 2023 και διατίθεται για πρώτη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με την ονομασία E-Transit Courier. Οι εκδόσεις με τον βενζινοκινητήρα 1.0L EcoBoost και τον πετρελαιοκινητήρα 1.5L EcoBlue κερδίζουν στη συνέχεια τη μέγιστη δυνατή διάκριση ασφαλείας «Platinum» από τον οργανισμό Euro NCAP - πληρώντας τα νέα και ακόμα πιο αυστηρά πρωτόκολλα δοκιμών και καταγράφοντας την πιο υψηλή βαθμολογία (93%) που έχει σημειωθεί ποτέ.

Τα Transit και E-Transit αναβαθμίζονται με συνδεσιμότητα 5G, στάνταρ οθόνη αφής 12 ιντσών, καθώς και με τα νέα συστήματα Delivery Assist 2 και Upfit Integration System.

Ξεκινά η παραγωγή του ολοκαίνουργιου Transit Custom Mk2. Το επαγγελματικό αυτό μοντέλο βασίζεται σε μία πλατφόρμα νέας γενιάς, η οποία προσφέρει αυξημένη ικανότητα μεταφοράς φορτίου, βελτιωμένη άνεση και ευκολία για τον οδηγό, καθώς και μια ευρεία γκάμα αποδοτικών κινητήριων συνόλων. Λίγο αργότερα κατακτά τον τίτλο «International Van of the Year».

2024: Παρουσιάζεται το νέο Transit Connect, το οποίο εισάγει για πρώτη φορά ένα plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Το E-Transit Custom – το δεύτερο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της σειράς Transit - παραδίδεται στους πρώτους πελάτες, καλύπτοντας με την υποστήριξη των υπηρεσιών της Ford Pro τις ανάγκες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξηλεκτρίσουν τον στόλο τους.

Με τη νέα μπαταρία με χωρητικότητα 89 kWh, η αυτονομία του E-Transit αυξάνεται κατά 28% προσφέροντας στους οδηγούς τη δυνατότητα να καλύψουν χωρίς επαναφόρτιση έως και 402 km.

Τον Δεκέμβριο του 2024, χάρη σε μια σειρά βελτιώσεων, το Transit κατέστη το τέταρτο μέλος της οικογένειας που κατακτά το βραβείο ασφάλειας «Platinum» από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Αυτή η διάκριση σημαίνει ότι η Ford Pro προσφέρει τώρα το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας σε ολόκληρη τη νέα γενιά της οικογένειας Transit.

2025: Το Transit γιορτάζει 60 χρόνια αδιάλειπτης παραγωγής, συνεχίζοντας παράλληλα το ταξίδι του προς το μέλλον ως ο ηγέτης στον τομέα της παραγωγικότητας.

