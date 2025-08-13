O Ολλανδός πολυπρωταθλητής δεν θέλει να δει την ομάδα του να παρατάει τη φετινή σεζόν της Formula 1, παρά το γεγονός πως δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.

Ο Μαξ Φερστάπεν κάλεσε τη Red Bull να συνεχίσει την προσπάθεια για τη σεζόν του 2025 παρόλο που οι πιθανότητες του για τον τίτλο έχουν μειωθεί σημαντικά και παρά την επερχόμενη αλλαγή των κανονισμών το 2026.

Ο Ολλανδός βρίσκεται 97 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι μετά από 14 Grand Prix και έχει μέχρι τώρα δύο νίκες τη σεζόν. Επιπλέον οι τελευταίες αναβαθμίσεις της RB21 δεν έλυσαν όλα τα προβλήματα και ως αποτέλεσμα μετρά τέσσερις αγώνες χωρίς παρουσία στο βάθρο, ενώ στην Ουγγαρία κατετάγη 9ος.

Παρ’ όλα αυτά, ο Φερστάπεν, που έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παραμείνει στη Red Bull Racing παρά τις φημολογίες για επαφές με τη Mercedes, ζήτησε από την ομάδα να μη σταματήσει να παίρνει μαθήματα στο 2025.

Οι αγώνες ως μαθήματα

Ο Φερστάπεν, μιλώντας για τη συνέχεια της σεζόν μετά τον αγώνα της Ουγγαρίας, τόνισε:

«Υπάρχει ακόμη πολλά να μάθουμε και φέτος. Φυσικά, το μονοθέσιο που πρέπει να φτιαχτεί για την επόμενη χρονιά είναι ήδη σε εξέλιξη. Αλλά από μηχανικής άποψης, υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούμε να μάθουμε φέτος. Οπότε δεν μπορείς απλώς να πεις “δεν θα πάρουμε το πρωτάθλημα φέτος, ας το παρατήσουμε ολοκληρωτικά”. Όπως έχω ξαναπεί, υπάρχουν πάντα πράγματα που μπορείς να πάρεις από φέτος και να τα χρησιμοποιήσεις για του χρόνου».

Τα προβλήματα είναι εμφανή

Ο Φερστάπεν ανέλαβε καθαρό ρεαλισμό όσον αφορά τις προοπτικές της Red Bull στο υπόλοιπο του 2025 και την άγνωστη εικόνα για το 2026:

«Νομίζω πως κανείς δεν ξέρει πραγματικά πού θα βρίσκεται του χρόνου. Και για εμάς φέτος, ρεαλιστικά, θα είναι πολύ δύσκολο να παλέψουμε την McLaren. Νομίζω ήδη είναι δύσκολο να κοντράρουμε τη Ferrari και τη Mercedes. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ακόμη μεγάλη ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για το μονοθέσιο και τη συμπεριφορά του. Επειδή ξέρω ότι τα αυτοκίνητα θα είναι διαφορετικά του χρόνου, υπάρχουν πράγματα που μπορείς να πάρεις από φέτος και να τα εφαρμόσεις στο αύριο».