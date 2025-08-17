Σαν Σήμερα: Μάχες που άφησαν ιστορία στην Αυστρία (vid)

Το πάθος για τους αγώνες ταχύτητας και τη Formula 1 είναι διαχρονικό και έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμύρια ανθρώπων. Κορυφαίοι οδηγοί στους δύο και τους τέσσερις τροχούς, έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Στη σημερινή μας αναδρομή στο παρελθόν του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα μάθουμε για την παρθενική (και μοναδική) ενός οδηγού στη Formula 1 που κέρδισε με πληγωμένο μονοθέσιο. Επιπλέον, πριν από 39 χρόνια ο Αλέν Προστ έριξε γύρο σε όλο το grid ενώ ο Νίκι Λάουντα προέβη σε μια μεγάλη ανακοίνωση. Στο MotoGP θα μάθουμε για τρεις συναρπαστικούς αγώνες στο Μπρνο της Τσεχίας.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1966, έχασε την ζωή του ο θρυλικός οδηγός Κεν Μάιλς, όταν είχε μια άσχημη έξοδο οδηγώντας ένα αγωνιστικό Ford J-car (διάδοχο του GT40 Mark.II) στην πίστα του Ρίβερσαϊντ, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Έχει μείνει γνωστός για τον τερματισμό του 24ωρου αγώνα στο Λε Μαν της ίδιας χρονιάς, μια ιστορία που έχει απαθανατιστεί και στην επιτυχημένη ταινία «Ford v Ferrari».

Σαν σήμερα το 1975, ο Βιτόριο Μπραμπίγια κατέκτησε την μοναδική του νίκη στην F1 κερδίζοντας στο GP Αυστρίας υπό καταρρακτώδη βροχή. Μάλιστα ο αγώνας χρειάστηκε να ολοκληρωθεί πρόωρα μετά από μόλις 29 γύρους και απονεμήθηκαν οι μισοί βαθμοί. Ο Ιταλός τερμάτισε τον αγώνα με τραυματισμένο μονοθέσιο. Δεύτερος ήταν ο Τζέιμς Χαντ της Hesketh και τρίτος ο Τομ Πράις της Shadow.

Σαν σήμερα το 1980, στο GP Αυστρίας, έκανε ντεμπούτο στην F1 ο τότε αναπληρωματικός οδηγός της Lotus, Νάιτζελ Μάνσελ. Ο μελλοντικός παγκόσμιος πρωταθλητής εγκατέλειψε λόγω σπασμένου κινητήρα στον 40ο γύρο και μάλιστα υπέστη μερικά εγκαύματα, καθώς η φόρμα του ήταν βρεγμένη με βενζίνη έπειτα μια διαρροή λίγο πριν την εκκίνηση. Τον αγώνα κέρδισε ο Ζαν-Πιέρ Ζαμπουίγ με μια Renault RE20. Αυτή ήταν η δεύτερη και τελευταία του νίκη στην F1, καθώς και η τελευταία φόρα που βαθμολογήθηκε. Ανέβηκαν μαζί του στο βάθρο οι Άλαν Τζόουνς και Κάρλος Ρόιτμαν, αμφότεροι για την ομάδα της Williams.

Σαν σήμερα το 1985, ο Νίκι Λάουντα ανακοίνωσε την (οριστική) απόσυρσή του από τη F1. Ο αείμνηστος Αυστριακός έχει μείνει στην ιστορία ως θρύλος του σπορ, έχοντας κατακτήσει τρία παγκόσμια πρωταθλήματα (1975, 1977, 1984) με τη Ferrari και τη McLaren. Μέχρι σήμερα είναι ο μόνος που τα έχει καταφέρει και με τις δύο αυτές ομάδες. Είναι πασίγνωστος για την τεράστια περιπέτεια που έζησε όταν αποκόμισε σοβαρά εγκαύματα, μετά από ένα άσχημο ατύχημα στο Νίρμπουργκρινγκ, το 1976. Επέστρεψε στους αγώνες μόλις 6 εβδομάδες αργότερα, ώστε να παλέψει με τον Τζέιμς Χαντ για το πρωτάθλημα. Μετά το τέλος της καριέρας του ανέλαβε υψηλές θέσεις σε ομάδες όπως η Ferrari, η Jaguar και η Mercedes. Απεβίωσε στις 20 Μαΐου του 2019 σε ηλικία 70 ετών.

Σαν σήμερα το 1986, ο πρωταθλητής Αλέν Προστ έριξε γύρο σε όλο το grid οδηγώντας μια McLaren-TAG MP4/2C στο παλιό Οστεράιχρινγκ και κατέκτησε τη νίκη στο GP Αυστρίας. Ο Γάλλος πλαισιώθηκε στο βάθρο από τους Μικέλε Αλμπορέτο και Στεφάν Γιοχάνσον της Ferrari, ενώ είχε και την τύχη να δει όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές του τίτλου –δηλαδή τους Νάιτζελ Μάνσελ, Νέλσον Πικέ και Άιρτον Σένα- να εγκαταλείπουν.

Σαν σήμερα το 2003, το GP Τσεχίας του Μπρνο προσέφερε ίσως τον πιο εντυπωσιακό αγώνα της σεζόν στο MotoGP, με πρωταγωνιστές τους Βαλεντίνο Ρόσι/Σέτε Ζιμπερνάου της Honda καθώς και τους Τρόι Μπέιλις/Λόρις Καπιρόσι της Ducati. Η τετράδα αυτή άλλαζε θέσεις με συνεχή προσπεράσματα, μέχρι που εγκατέλειψε ο Καπιρόσι στον 13ο γύρο λόγω μηχανικού προβλήματος. Τελικά ο «Γιατρός» επικράτησε του Ζιμπερνάου για μόλις 0,042 δευτερόλεπτα, ενώ ο Μπέιλις τερμάτισε τρίτος.

Σαν σήμερα το 2008, ο Βαλεντίνο Ρόσι εκμεταλλεύτηκε την ατυχία του Κέισι Στόνερ και πήρε τη νίκη στο GP Τσεχίας, επεκτείνοντας έτσι το βαθμολογικό του προβάδισμα έναντι του Αυστραλού πρωταθλητή στους 50 βαθμούς. Δεύτερος τερμάτισε ο Τόνι Ελίας και τρίτος ο Λόρις Καπιρόσι.

Σαν σήμερα το 2014, το ασύλληπτο νικηφόρο σερί 10 αγώνων του Μαρκ Μάρκεθ από το ξεκίνημα της σεζόν έφτασε στο τέλος του. Νικητής στον αγώνα της Τσεχίας αναδείχθηκε ο Ντάνι Πεντρόσα. Ο Ισπανός ξεπέρασε για 0,410 δευτερόλεπτα τη Yamaha του Χόρχε Λορένθο, ενώ ο Βαλεντίνο Ρόσι τερμάτισε τρίτος.

Φωτογραφίες: legendarysf1/Χ