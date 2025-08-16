Σαν Σήμερα: Εκκινήσεις που προκλήθηκε χάος και ζημιές εκατομμυρίων (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Στη σημερινή μας αναδρομή στην ιστορία της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού, θα μάθουμε για αγώνες που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 55 χρόνια. Ξεκινάμε από το 1970 και φτάνουμε ως το 2020 με πλούσιο θέαμα, ανατροπές και κυρίαρχες εμφανίσεις σε Αυστρία, Ουγγαρία και Ισπανία. Στο MotoGP παραμένουμε επί τσεχικού και αυστριακού εδάφους και θα μάθουμε για μεγάλες μάχες των οδηγών της Yamaha και μία ακόμη νίκη του Αντρέα Ντοβιτσιόζο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 16/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1970, η Αυστρία επέστρεψε στην F1 μετά από έξι χρόνια απουσίας από το καλεντάρι και φιλοξένησε το Grand Prix της στην καινούρια, πανέμορφη αλλά και επικίνδυνη πίστα του Οστεράιχρινγκ. Η Ferrari έκανε εύκολα το 1-2 και ο Τζάκι Ιξ επικράτησε του Κλέι Ρεγκατσόνι για 0,61 δευτερόλεπτα, οδηγώντας αμφότεροι μια 312B. Η τρίτη θέση του βάθρου κατέληξε άκρως απροσδόκητα στην Brabham BT33 του Ρολφ Στόμελεν, ο οποίος μάλιστα είχε εκκινήσει μόλις 17ος.

Σαν σήμερα το 1981, Ο Ζακ Λαφίτ της Ligier κέρδισε με μία εξαιρετική εμφάνιση το Grand Prix Αυστρίας. Ο Γάλλος προσπέρασε τους Ρενέ Αρνού, Νέλσον Πικέ και Ντιντιέ Πιρονί για να φτάσει στο θρίαμβο.

Σαν σήμερα το 1987, χρειάστηκαν όχι μία αλλά δύο επανεκκινήσεις ώστε να ξεκινήσει και επίσημα η δράση στο GP Αυστρίας της Formula 1, εξαιτίας πολλών ατυχημάτων στα πρώτα μέτρα του αγώνα. Στην πρώτη εκκίνηση συγκρούστηκαν τέσσερα μονοθέσια, ωστόσο η δεύτερη αποδείχθηκε χειρότερη. Ο Νάιτζελ Μάνσελ είχε κάκιστη εκκίνηση από την δεύτερη θέση λόγω προβλημάτων στον συμπλέκτη, με αποτέλεσμα να μαζευτούν κοντά πολλά μονοθέσια στη στενή ευθεία εκκίνησης/τερματισμού και να συγκρουστούν μεταξύ τους συνολικά 9 οδηγοί. Η τρίτη εκκίνηση κύλησε επιτέλους ιδανικά και ο Μάνσελ κατάφερε να προσπεράσει τον Νέλσον Πικέ για την πρωτοπορία ενόσω ντούμπλαραν αμφότεροι αργότερους συνδυασμούς. Ο Βρετανός επικράτησε τελικά του Βραζιλιάνου για σχεδόν 56 δευτερόλεπτα, ενώ ο Ιταλός Τέο Φάμπι τερμάτισε στο βάθρο.

Σαν σήμερα το 1992, πέντε χρόνια αφότου έχασε οριακά τον τίτλο, ο Νάιτζελ Μάνσελ ανέκαμψε από ένα κλατάρισμα που υπέστη το μονοθέσιό του στο GP Ουγγαρίας και τερμάτισε δεύτερος, κατακτώντας έτσι το παγκόσμιο πρωτάθλημα της F1 για πρώτη και μοναδική φορά. Ο Άιρτον Σένα πήρε τη νίκη έχοντας εκκινήσει από την 3η θέση ενώ η ιστορική ομάδα της Brabham πραγματοποίησε την τελευταία της εμφάνιση στην F1 πριν χρεοκοπήσει, εκπροσωπούμενη αποκλειστικά από τον Ντέιμον Χιλ. Ο Βρετανός rookie προκρίθηκε 25ος με την αργή BT60B και τερμάτισε 11ος, τέσσερις γύρους πίσω.

Σαν σήμερα το 1998, ο Μίκαελ Σουμάχερ εκκίνησε τρίτος στο GP Ουγγαρίας, πίσω από τις McLaren των Μίκα Χάκινεν και Ντέιβιντ Κούλθαρντ, αλλά κατάφερε να «βάλει» τα γυαλιά στην ομάδα της McLaren. Χάρη στην ιδιοφυέστατη αλλαγή σε στρατηγική τριών pit stop από τη Ferrari, ο Γερμανός κέρδισε για πέμπτη φορά στη σεζόν και πλησίασε τον πρωτοπόρο της βαθμολογίας Χάκινεν στους 7 βαθμούς, καθώς ο Φινλανδός τερμάτισε 6ος λόγω μηχανικού προβλήματος. Ο Κούλθαρντ τερμάτισε δεύτερος και τρίτος ήταν ο Ζακ Βιλνέβ.

Σαν σήμερα το 2009, οι Βαλεντίνο Ρόσι και Χόρχε Λορένθο προσέφεραν στο GP Τσεχίας του Μπρνο μια επική μονομαχία στη σεζόν, η οποία τελικά ολοκληρώθηκε άδοξα με 4 γύρους να απομένουν. Ο Ισπανός είχε πάρει την πρωτοπορία, ωστόσο ένα λάθος τον οδήγησε σε πτώση και εγκατέλειψε. Έτσι ο «Γιατρός» πλησίασε στον 7ο τίτλο του στο MotoGP.

Σαν σήμερα το 2015, ο Χόρχε Λορένθο οδήγησε σε ταχύτατο ρυθμό και πήρε πρώτος την καρό σημαία στο GP Τσεχίας για την πέμπτη του νίκη στη σεζόν, ισοφαρίζοντας μάλιστα τον Βαλεντίνο Ρόσι στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ισπανός δεν άφησε ποτέ περιθώρια αμφισβήτησης της υπεροχής του στην πίστα του Μπρο και παρέμεινε επικεφαλής καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δεύτερος ήταν ο Μαρκ Μάρκεθ και τρίτος ο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2020, πραγματοποιήθηκε το GP Ισπανίας στην «κουτσουρεμένη» σεζόν της Formula 1 λόγω της πανδημίας της Covid-19. O Λιούις Χάμιλτον της Mercedes ήταν σε εξαιρετική φόρμα και πήρε τη νίκη ρίχνοντας γύρο μέχρι και στον τέταρτο της κατάταξης. Δεύτερος τερμάτισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing και τρίτος ήταν ο Βάλτερι Μπότας, ο οποίος ανέκαμψε μετά από μια κακή εκκίνηση.

Σαν σήμερα, επίσης το 2020, το GP Αυστρίας του MotoGP στο Red Bull Ring στιγματίστηκε από ένα εκ των πιο τρομακτικών ατυχημάτων των τελευταίων χρόνων, με εμπλεκόμενους τους Ζοάν Ζαρκό και Φράνκο Μορμπιντέλι. Οι δύο αναβάτες που είχαν ανέβει στο βάθρο του προηγούμενου GP, στην Τσεχία, συγκρούστηκαν στον ένατο γύρο. Συγκεκριμένα, πριν τη στροφή 3, με τις μοτοσικλέτες τους να εκτινάσσονται και να περνάνε οριακά δίπλα από τον Βαλεντίνο Ρόσι. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς, με τον αγώνα να διακόπτεται για ένα διάστημα. Ο Αντρέα Ντοβιτσιόζο κατέκτησε την τρίτη του νίκη στο Red Bull Ring, συνολικά 15η της καριέρας του. Ύστερα από μια εξαιρετική μονομαχία, ο Ζοάν Μιρ της Suzuki τερμάτισε δεύτερος για το πρώτο του βάθρο στην μεγάλη κατηγορία, προσπερνώντας στην τελευταία στροφή την δορυφορική Pramac Ducati του Τζακ Μίλερ.

Φωτογραφίες: thehardcompound/Χ