O τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 γνώρισε την αποθέωση από τον νέο του διευθυντή στη Red Bull Racing.

Χρειάστηκαν μόλις δύο Grand Prix για τον νέο επικεφαλής της Red Bull Racing, Λοράν Μεκίς, για να συνειδητοποιήσει τις ικανότητες του Μαξ Φερστάπεν. Μάλιστα, δεν έφτασε στο σημείο να τον χαρακτηρίσει τον ως οδηγό που βρίσκεται σε «απίστευτο επίπεδο».

Ο Γάλλος τεχνικός, που πριν από λίγες εβδομάδες διαδέχθηκε τον Κρίστιαν Χόρνερ στη θέση του CEO και επικεφαλής της ομάδας του Μίλτον Κινς, καλείται να διαχειριστεί μία δύσκολη περίοδο για τη Red Bull Racing. Η φετινή σεζόν δεν είναι στα υψηλά στάνταρ των προηγούμενων ετών, με τον Φερστάπεν να έχει κατακτήσει μόλις δύο νίκες σε Grand Prix σε 14 αγώνες.

«Ύμνοι» για τον Φερστάπεν

Παρά το γεγονός ότι ο Μεκίς είχε ήδη εικόνα για τις δυνατότητες του Ολλανδού από τη θητεία του στη θυγατρική ομάδα Racing Bulls, παραδέχεται ότι τώρα κατανοεί πλήρως το εύρος των ικανοτήτων του:

«Από τη μία στιγμή στην άλλη τον γνωρίζεις λίγο καλύτερα, ειδικά από τον τελευταίο αγώνα, και ανακαλύπτεις όλα όσα κρύβονται πίσω από αυτό που βλέπεις στην πίστα. Τότε συνειδητοποιείς πώς μπορεί κάποιος να φτάσει σε ένα τόσο απίστευτο επίπεδο», είπε.

Ο Γάλλος εξήγησε ότι το μυστικό δεν είναι μόνο το ταλέντο εντός πίστας: «Ξέρουμε όλοι πόσο μοναδικός είναι οδηγικά. Όμως εκτός πίστας βλέπεις ένα εντελώς ξεχωριστό επίπεδο αφοσίωσης, αγάπης για το άθλημα, απλότητας και άμεσης προσέγγισης στα καλά και τα δύσκολα. Αυτός ο συνδυασμός τον καθιστά πραγματικά ακαταμάχητο και μοναδικό. Υπάρχουν πολλοί γρήγοροι οδηγοί, αλλά σπάνια βλέπεις το ωμό ταλέντο να συνδυάζεται με τέτοια αφοσίωση και κατανόηση».

Ο Φερστάπεν εξέπληξε τον Μεκίς

Ο Μεκίς παραδέχτηκε ότι, παρά την εμπειρία και την εικόνα που είχε, ο Φερστάπεν τον εξέπληξε:

«Φυσικά και εξεπλάγην. Είναι εύκολο να νομίζεις ότι ξέρεις τους οδηγούς. Όταν κερδίζεις τέσσερα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και μετά βρίσκεσαι σε μια δύσκολη σεζόν, βλέπεις πώς μπορεί να διατηρεί τέτοιο επίπεδο συγκέντρωσης, ηρεμίας και ώθησης προς την ομάδα. Δεν κάνει καμία απολύτως υποχώρηση στην προετοιμασία του πριν και μετά τον αγώνα. Αυτό πραγματικά με εξέπληξε», ανέφερε χαρακτηρηστικά.

Σε ερώτηση που του τέθηκε αν είναι ο καλύτερος οδηγός με τον οποίο έχει συνεργαστεί, ο Μεκίς δεν απάντησε ευθέως, αλλά τόνισε: «Ναι, με εξέπληξε. Ήταν πολύ πέρα από αυτό που περίμενα, ακόμα κι αν γνώριζα ήδη ότι μιλάμε για κάτι εξαιρετικό».

