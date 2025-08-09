Σαφές μήνυμα προς τη βρετανική ομάδα έστειλε ο Ισπανός οδηγός, έπειτα από ένα ακόμη απογοητευτικό Grand Prix στο 2025.

Η Williams Racing έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τη φετινή σεζόν και αυτό φαίνεται από την 5η θέση τη βαθμολογία κατασκευαστών. Ωστόσο ο Κάρλος Σάινθ πιστεύει πως για να είναι πραγματικά ανταγωνιστική με τους νέους κανονισμούς της Formula 1 το 2026, απαιτείται μια ριζική αλλαγή φιλοσοφίας σχεδίασης.

Ο Ισπανός χρησιμοποίησε το GP Ουγγαρίας ως παράδειγμα για να εξηγήσει τις αδυναμίες που πρέπει να διορθωθούν, καθώς η Williams δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στην πίστα του Χανγκάρορινγκ.

Οι αδυναμίες και η ανάγκη για αλλαγή φιλοσοφίας

Αναλύοντας τις πρώτες 14 συμμετοχές του με την ομάδα, ο Σάινθ τόνισε ότι η εμφάνιση στην Ουγγαρία ήταν αναμενόμενη με βάση τα δεδομένα του 2025. Η FW47 αποδίδει καλά σε πίστες με μεγάλες ευθείες και κλειστές στροφές, αλλά χάνει σημαντική κάθετη δύναμη στις γρήγορες στροφές.

«Η Ουγγαρία ήταν πάντα δύσκολη πίστα για τη Williams. Μετά τις κατατακτήριες είχαμε μεγάλο debrief, γιατί έρχομαι από ομάδα που πήρε την pole και βρέθηκα με την Williams στην 13η θέση. Έδωσα πολύ συγκεκριμένα σχόλια για το γιατί το μονοθέσιο υστερεί εδώ. Για φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά για το μέλλον ελπίζω να είναι ένα μεγάλο μάθημα για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί το μονοθέσιο ώστε να είναι ανταγωνιστικό και σε πίστες όπως η Βουδαπέστη ή η Βαρκελώνη», δήλωσε ο Σάινθ, που φέτος μετακόμισε στο Γκρόουβ από τη Ferrari.

Ο Ισπανός δεν μάσησε τα λόγια του για την ανάγκη της Williams να βελτιωθεί: «Έχουμε σχετικά φτωχά αεροδυναμικά χαρακτηριστικά σε μεγάλες καμπύλες, όπου πρέπει να διατηρείται η κάθετη δύναμη από την είσοδο μέχρι τη μέση της στροφής. Δυσκολευόμαστε πολύ σε τέτοιες συνθήκες. Είναι ένα μοτίβο που υπάρχει για χρόνια. Για αυτό πίστες με μεγάλες ευθείες και απότομες στροφές μας ευνοούν. Όταν όμως μπαίνουμε σε συνδυαστικές στροφές όπως στη Βαρκελώνη, στην Ουγγαρία ή στο Κατάρ, το μονοθέσιο υποφέρει. Χρειάζεται μια μεγάλη αλλαγή φιλοσοφίας σχεδίασης. Ψάχνουμε να δούμε τι πρέπει να αλλάξει ώστε το επόμενο μονοθέσιο να είναι πιο all-rounder και να αποδίδει σε περισσότερους τύπους πίστας».

Το άγχος για το 2026

Παρά τις επιφυλάξεις του για το φετινό πακέτο σε συγκεκριμένες πίστες, ο Σάινθ θεωρεί ότι η ομάδα έχει ενιαία κατεύθυνση για το μέλλον:

«Δεν αναπτύσσουμε ενεργά το μονοθέσιο του 2025, οπότε δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πλήρως τα σχόλια των οδηγών πέρα από αλλαγές στο set-up. Το ζητούμενο είναι να εκτελώ σωστά τα Σαββατοκύριακα ώστε να παίρνουμε βαθμούς απέναντι σε μεσαίες ομάδες που έχουν προχωρήσει σε εξέλιξη. Η συνεργασία με τον Άλεξ Άλμπον και τον Τζέιμς Βόουλς είναι εξαιρετική. Δεν μπορούμε να βάλουμε το φετινό μονοθέσιο στην αεροδυναμική σήραγγα για να το εξελίξουμε, αλλά του χρόνου θα είναι η μεγάλη πρόκληση: να δούμε αν μπορούμε να βελτιώσουμε τις βασικές αδυναμίες που φαίνονται σε πίστες σαν κι αυτή».



