Αν δεν υπήρχε η McLaren στο 2025 ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα ήταν πρώτος στη βαθμολογία οδηγών της Formula 1.

Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 βρίσκεται στην καλοκαιρινή του διακοπή με 14 από τα 24 Grand Prix να έχουν ολοκληρωθεί. Τα 11 από αυτά τα έχει κερδίσει η McLaren Racing, η οποία μάλιστα έχει κάνει επτά φορές το 1-2.

Δεν είναι μυστικό πως η βρετανική ομάδα κυριαρχεί στο φετινό πρωτάθλημα και ο τίτλος θα κριθεί ανάμεσα στους οδηγούς της, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Τι θα συνέβαινε όμως αν δεν υπήρχε η ομάδα του Ουόκινγκ στο grid;

Μάχη για τίτλο ανάμεσα σε τρεις

Αν αφαιρέσουμε τη McLaren από την εξίσωση, τότε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών θα είχε ο Τζορτζ Ράσελ, εκπροσωπώντας τη Mercedes. Με 5 νίκες και 11 βάθρα, θα βρισκόταν 8 βαθμούς μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα κυνηγούσε το πέμπτο του συνεχόμενο πρωτάθλημα.

Ο Φερστάπεν, παρά την «απουσία» της McLaren, δεν θα είχε καθόλου εύκολη δουλειά. Θα μετρούσε 4 νίκες, 10 παρουσίες στο βάθρο και μία νίκη σε Αγώνα Σπριντ, αρκετά για να τον κρατήσουν στη μάχη.

Στην 3η θέση της κατάταξης θα συναντούσαμε τον Σαρλ Λεκλέρ, μόλις 26 βαθμούς πίσω από τον Ράσελ, με 4 νίκες και 8 βάθρα, ανάμεσά τους και μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο GP του Μονακό, εντός έδρας.

Αν και δεν θα βρισκόταν στην απόλυτη κορυφή, ο Μονεγάσκος θα ήταν ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι της μάχης για τον τίτλο, φέρνοντας σημαντικούς βαθμούς στη Scuderia.

Η βαθμολογία οδηγών δίχως τους Πιάστρι και Νόρις

Θέση Οδηγός Εθνικότητα Ομάδα Νίκες Βαθμοί 1 Τζορτζ Ράσελ Μ. Βρετανία Mercedes AMG Petronas F1 Team 5 250 2 Μαξ Φερστάπεν Ολλανδία Oracle Red Bull Racing 4 242 3 Σαρλ Λεκλέρ Μονακό Scuderia Ferrari HP 4 224 4 Λιούις Χάμιλτον Μ. Βρετανία Scuderia Ferrari HP 0 165 5 Κίμι Αντονέλι Ιταλία Mercedes AMG Petronas F1 Team 0 91 6 Άλεξ Άλμπον Ταϊλάνδη Atlassian Williams Racing 0 91 7 Νίκο Χούλκενμπεργκ Γερμανία Stake F1 Team Kick Sauber 1 64 8 Φερνάντο Αλόνσο Ισπανία Aston Martin Aramco F1 Team 0 52 9 Ισάκ Χατζάρ Γαλλία Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 51 10 Έστεμπαν Οκόν Γαλλία MoneyGram Haas F1 Team 0 48 11 Λανς Στρολ Καναδάς Aston Martin Aramco F1 Team 0 44 12 Λίαμ Λόσον Νέα Ζηλανδία Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 0 41 13 Πιέρ Γκασλί Γαλλία BWT Alpine F1 Team 0 39 14 Κάρλος Σάινθ Ισπανία Atlassian Williams Racing 0 38 15 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Βραζιλία Stake F1 Team Kick Sauber 0 29 16 Όλιβερ Μπέρμαν Μ. Βρετανία MoneyGram Haas F1 Team 0 28 17 Γιούκι Τσουνόντα Ιαπωνία Oracle Red Bull Racing 0 25 18 Τζακ Ντούχαν Αυστραλία BWT Alpine F1 Team 0 0 19 Φράνκο Κολαπίντο Αργεντινή BWT Alpine F1 Team 0 0

