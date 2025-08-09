F1 - H εικόνα του φετινού πρωταθλήματος δίχως τους Πιάστρι και Νόρις

Αν δεν υπήρχε η McLaren στο 2025 ο Μαξ Φερστάπεν δεν θα ήταν πρώτος στη βαθμολογία οδηγών της Formula 1.

Το φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 βρίσκεται στην καλοκαιρινή του διακοπή με 14 από τα 24 Grand Prix να έχουν ολοκληρωθεί. Τα 11 από αυτά τα έχει κερδίσει η McLaren Racing, η οποία μάλιστα έχει κάνει επτά φορές το 1-2.

Δεν είναι μυστικό πως η βρετανική ομάδα κυριαρχεί στο φετινό πρωτάθλημα και ο τίτλος θα κριθεί ανάμεσα στους οδηγούς της, Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις. Τι θα συνέβαινε όμως αν δεν υπήρχε η ομάδα του Ουόκινγκ στο grid;

Μάχη για τίτλο ανάμεσα σε τρεις

Αν αφαιρέσουμε τη McLaren από την εξίσωση, τότε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών θα είχε ο Τζορτζ Ράσελ, εκπροσωπώντας τη Mercedes. Με 5 νίκες και 11 βάθρα, θα βρισκόταν 8 βαθμούς μπροστά από τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα κυνηγούσε το πέμπτο του συνεχόμενο πρωτάθλημα.

 

Ο Φερστάπεν, παρά την «απουσία» της McLaren, δεν θα είχε καθόλου εύκολη δουλειά. Θα μετρούσε 4 νίκες, 10 παρουσίες στο βάθρο και μία νίκη σε Αγώνα Σπριντ, αρκετά για να τον κρατήσουν στη μάχη.

Στην 3η θέση της κατάταξης θα συναντούσαμε τον Σαρλ Λεκλέρ, μόλις 26 βαθμούς πίσω από τον Ράσελ, με 4 νίκες και 8 βάθρα, ανάμεσά τους και μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη στο GP του Μονακό, εντός έδρας.

Αν και δεν θα βρισκόταν στην απόλυτη κορυφή, ο Μονεγάσκος θα ήταν ακόμα ένα σημαντικό κομμάτι της μάχης για τον τίτλο, φέρνοντας σημαντικούς βαθμούς στη Scuderia.

Η βαθμολογία οδηγών δίχως τους Πιάστρι και Νόρις

ΘέσηΟδηγόςΕθνικότηταΟμάδαΝίκεςΒαθμοί
1Τζορτζ ΡάσελΜ. ΒρετανίαMercedes AMG Petronas F1 Team5250
2Μαξ ΦερστάπενΟλλανδίαOracle Red Bull Racing4242
3Σαρλ ΛεκλέρΜονακόScuderia Ferrari HP4224
4Λιούις ΧάμιλτονΜ. ΒρετανίαScuderia Ferrari HP0165
5Κίμι ΑντονέλιΙταλίαMercedes AMG Petronas F1 Team091
6Άλεξ ΆλμπονΤαϊλάνδηAtlassian Williams Racing091
7Νίκο ΧούλκενμπεργκΓερμανίαStake F1 Team Kick Sauber164
8Φερνάντο ΑλόνσοΙσπανίαAston Martin Aramco F1 Team052
9Ισάκ ΧατζάρΓαλλίαVisa Cash App Racing Bulls F1 Team051
10Έστεμπαν ΟκόνΓαλλίαMoneyGram Haas F1 Team048
11Λανς ΣτρολΚαναδάςAston Martin Aramco F1 Team044
12Λίαμ ΛόσονΝέα ΖηλανδίαVisa Cash App Racing Bulls F1 Team041
13Πιέρ ΓκασλίΓαλλίαBWT Alpine F1 Team039
14Κάρλος ΣάινθΙσπανίαAtlassian Williams Racing038
15Γκάμπριελ ΜπορτολέτοΒραζιλίαStake F1 Team Kick Sauber029
16Όλιβερ ΜπέρμανΜ. ΒρετανίαMoneyGram Haas F1 Team028
17Γιούκι ΤσουνόνταΙαπωνίαOracle Red Bull Racing025
18Τζακ ΝτούχανΑυστραλίαBWT Alpine F1 Team00
19Φράνκο ΚολαπίντοΑργεντινήBWT Alpine F1 Team00

Στο νέο επεισόδιο του podcast του gmotion, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης, ενόψει και του καλοκαιρινού διαλείμματος της F1, συζητούν για το GP Ουγγαρίας

