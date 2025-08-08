Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου αντιστέκεται στην ευρωπαϊκή πτώση

Η αγορά των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων συνέχισε την ανοδική της πορεία τον Ιούλιο, με τους Έλληνες να στρέφονται μαζικά στα υβριδικά και τα B-SUV.

Σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή αγορά, η οποία κατέγραψε πτώση 7,3% τον Ιούνιο του 2025, η ελληνική αγορά αυτοκινήτου συνεχίζει να κινείται σε θετικό έδαφος. Σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων τον Ιούλιο του 2025 κατέγραψαν σημαντική αύξηση.

Η αγορά του Ιουλίου με μια ματιά

Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων τον Ιούλιο του 2025 ανήλθαν σε 13.608 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 11,5% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024. Αντίστοιχα, από την αρχή του έτους (Ιανουάριος - Ιούλιος), η αγορά κινείται με ήπια ανοδική τάση, καθώς οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 91.769 μονάδες, αυξημένες κατά 1,7% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ανοδική πορεία είχαν και τα καινούργια φορτηγά (ελαφρά και βαρέα), με 1.130 ταξινομήσεις τον Ιούλιο, καταγράφοντας άνοδο 10,9%. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση και στα καινούργια λεωφορεία, με 70 μονάδες να ταξινομούνται τον Ιούλιο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 79,5%.

Κυριαρχία SUV και υβριδικών - τα ντίζελ κάτω και από τα ηλεκτρικά

Η ανάλυση των segments της αγοράς επιβεβαιώνει την κυριαρχία των SUV. Τον Ιούλιο, το συνολικό μερίδιο αγοράς των SUV έφτασε το 63,8%, σημειώνοντας αύξηση 4,8% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2024. Η κατηγορία των B-SUV αναδείχθηκε ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής, αυξάνοντας το μερίδιό της κατά 6,9 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας το 36,6%.

Αντίστοιχα, μεγάλη μεταβολή παρατηρείται στην κατανομή ανά καύσιμο. Τα υβριδικά (HEV) κυριάρχησαν τον Ιούλιο του 2025 με μερίδιο αγοράς 52,9%, σημειώνοντας εντυπωσιακή άνοδο 8,1 ποσοστιαίων μονάδων. Αντίθετα, η βενζίνη έχασε σημαντικό μερίδιο, πέφτοντας στο 27,2%, ενώ το πετρέλαιο κατέγραψε ακόμα μεγαλύτερη πτώση, φτάνοντας μόλις το 4,3%. Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (BEV) είδαν το μερίδιό τους να μειώνεται ελαφρώς τον Ιούλιο, στο 4,5%.