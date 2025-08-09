Η Formula 1 συνεχίζει την ανοδική οικονομική της πορεία, με τη Liberty Media να ανακοινώνει εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα, κάτι που ικανοποιεί πλήρως τις ομάδες.

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η Liberty Media γνωστοποίησε ότι ο Formula One Group κατέγραψε συνολικά έσοδα 1.34 δισ. δολάρια για το διάστημα από 1 Απριλίου έως 30 Ιουνίου 2025. Αυτό ισούται με αύξηση 35% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024, όπου τα έσοδα ανέρχονταν στα 988 εκατ. δολάρια.

Από αυτό το ποσό, τα 1.03 δισ. δολάρια προέρχονται από τις κύριες πηγές εσόδων της Formula 1, όπως τα τέλη διοργάνωσης αγώνων, τα τηλεοπτικά δικαιώματα και οι χορηγίες. Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024, όπου το ποσό ήταν 739 εκατ. δολάρια, η αύξηση είναι εντυπωσιακή.

Ένας από τους βασικούς λόγους για την εκτόξευση αυτή ήταν το διευρυμένο αγωνιστικό ημερολόγιο. Από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2025, πραγματοποιήθηκαν 9 Grand Prix, έναντι 8 την ίδια περίοδο πέρσι.

Ο ρόλος της F1: H ΤΑΙΝΙΑ και το Λας Βέγκας

Η Liberty Media ανέφερε επίσης έκτακτα εμπορικά κέρδη από την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας της Apple με θέμα τη Formula 1, η οποία έκανε ντεμπούτο σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, πριν από την παγκόσμια κυκλοφορία της στο τέλος Ιουνίου.

Παράλληλα, λοιπές πηγές εσόδων αυξήθηκαν από 132 εκατ. δολάρια σε 194 εκατ. δολάρια, μεταξύ άλλων χάρη:

στα 6 εκατ. δολάρια που προήλθαν από την ενοικίαση του Grand Prix Plaza στο Λας Βέγκας,

και στη βελτιωμένη απόδοση της Quint, θυγατρικής της Liberty Media για τις υπηρεσίες εισιτηρίων και φιλοξενίας.

Έσοδα άνω του μισού δισ. στις ομάδες

Τα λειτουργικά έσοδα πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις (EBITDA), ένας από τους βασικούς δείκτες κερδοφορίας, ξεπέρασαν τα 369 εκατ. δολάρια, υπερδιπλάσια από τα 165 εκατ. δολάρια που είχαν καταγραφεί το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Η Formula 1 κατέβαλε επίσης 513 εκατ. δολάρια προς τις 10 ομάδες του grid μέσα στο τρίμηνο, ποσό μεγαλύτερο από τα 435 εκατ. δολάρια του προηγούμενου έτους. Το συνολικό ποσό που έχουν λάβει οι ομάδες για το 2025 έχει φτάσει μέχρι στιγμής τα 625 εκατ. δολάρια.

Το κόστος λειτουργίας αυξήθηκε σημαντικά

Η αύξηση στα έσοδα συνοδεύτηκε και από αύξηση εξόδων λειτουργίας, τα οποία οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, όπως:

Υψηλότερα κόστη μεταφοράς, λόγω της διαφορετικής σειράς αγώνων στο καλεντάρι

Αυξημένες προμήθειες και κόστος εξυπηρέτησης συνεργατών λόγω της συνολικής αύξησης εσόδων

Μεγαλύτερα κόστη φιλοξενίας Paddock Club, καθώς αυξήθηκε η προσέλευση θεατών VIP

Έξοδα για την εξυπηρέτηση νέων χορηγών

Αυξημένο κόστος παροχής του F1 TV, καθώς διευρύνεται συνεχώς η συνδρομητική βάση

Και τέλος, τα έξοδα εκδηλώσεων και προωθητικές ενέργειες στο Grand Prix Plaza του Las Vegas, που λειτούργησε πλήρως μέσα στο δεύτερο τρίμηνο.

Η εξαγορά του MotoGP

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα ήταν η επιβεβαίωση της εξαγοράς του MotoGP από τη Liberty Media, η οποία ολοκληρώθηκε στις 3 Ιουλίου 2025, έπειτα από μακρά περίοδο ελέγχων από τις ρυθμιστικές αρχές.

Το MotoGP θα λειτουργεί πλέον υπό την “ομπρέλα” του Formula One Group, αλλά τα πρώτα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα εμφανιστούν στον απολογισμό του τρίτου τριμήνου (Q3).

