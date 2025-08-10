Στη γερμανική ομάδα θέλουν να δουν πώς είναι να έχουν για αντίπαλο τον οδηγό που κέρδισε 6 πρωταθλήματα στη Formula 1 με το δικό τους μονοθέσιο.

Το 2026 ξημερώνει μια νέα εποχή στη Formula 1. Nέα αεροδυναμική φιλοσοφία, αλλαγές σε σασί και ελαστικά, αλλά και έναν νέο υβριδικό κινητήρα 50/50 που θα συνδυάζει θερμική και ηλεκτρική ισχύ ισομερώς.

Οι νέοι κανονισμοί στοχεύουν σε μικρότερη αεροδυναμική απόδοση και πιο ευέλικτη συμπεριφορά στις στροφές, με τους κινητήρες να αναμένεται να… στροφάρουν ψηλότερα (RPM) κατά τη διάρκεια των αλλαγών κατεύθυνσης.

Η ευκαιρία της Mercedes να επιστρέψει στην κορυφή

Η ομάδα που στοχεύει στην επιστροφή στους τίτλους είναι η Mercedes-AMG F1. H γερμανική ομάδα ελπίζει πως θα επαναλάβει ό,τι έκανε το 2014 και δημιούργησε την καλύτερη μονάδα ισχύος.

Ενόψει των τεράστιων αλλαγών του 2026 ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος: «Είμαι ευτυχής που ξεφεύγουμε από τα μονοθέσια με ground effect. Οι νέοι κανονισμοί θα απαιτήσουν διαφορετικό τρόπο διαχείρισης ενέργειας ανά γύρο. Όπως κάθε καινούργιος κανονισμός, θα συζητηθεί, αλλά με τον καιρό θα γίνει αποδεκτός από το ευρύ κοινό».

Όσον αφορά τις μονάδες ισχύος, ο Αυστριακός είπε: «Ακούγονται πολλά, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα. Ανυπομονώ να δω τη Ferrari. Η Honda με την Aston Martin δείχνουν ισχυροί, όπως και η Red Bull με νέο κινητήρα και φυσικά η Audi. Όλοι ετοιμάζονται για δυνατή είσοδο στο 2026».

Η ονειρική μάχη για τον τίτλο

Ο Βολφ ρωτήθηκε για την ομάδα που θα ήθελε να δώσει μάχη για το πρωτάθλημα του 2026. Ο Αυστριακός δεν έκρυψε την επιθυμία του να τεθεί αντιμέτωπος με τον τέως οδηγό του, Λιούις Χάμιλτον.

«Η απάντηση είναι απλή: Ferrari. Θα είναι μαγικό να δούμε Mercedes εναντίον Ferrari. Λιούις και Σαρλ εναντίον Κίμι και Τζορτζ. Ένας Ιταλός πιλότος με ιταλικό μονοθέσιο. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η μάχη θα δοθεί, είτε του χρόνου είτε στο μέλλον. Και θα είναι φανταστική», είπε.



