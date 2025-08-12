Σαν Σήμερα: Καλοκαιρινές μονομαχίες στην Κεντρική Ευρώπη (vid)

Διαβάστε παρακάτω τα πιο σημαντικά και συναρπαστικά γεγονότα που έλαβαν χώρα σαν σήμερα, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι καλοκαιρινές εξορμήσεις της Formula 1 συνεχίζονται για μία ακόμη ημέρα, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το θρυλικό Οστεράιχρινγκ, αλλά και το Χανγκαρόρινγκ. Στο MotoGP, θα θυμηθούμε ακόμη έναν εντυπωσιακό αγώνα που έλαβε χώρα στην Αυστρία και το Red Bull Ring.

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 12/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, η ομάδα της Williams συνέχισε τις επιβλητικές εμφανίσεις και σημείωσε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, με τον Άλαν Τζόουνς να επικρατεί στο GP Αυστρίας. Η πίστα του Οστεράιχρινγκ έδειξε να ευνοεί περισσότερο τους κινητήρες τούρμπο της Renault λόγω του μεγάλου υψομέτρου της, με τον Ρενέ Αρνού μάλιστα να εκκινεί από την πρώτη του pole position στην F1. Στον αγώνα ωστόσο αποδείχθηκε λιγότερο ταχύς και τερμάτισε μόλις 6ος. Ο Τζόουνς από την άλλη παρέμεινε στη δεύτερη θέση μέχρι τον 4ο γύρο, όπου και προσπέρασε τον «φουριόζο» Ζιλ Βιλνέβ. Έκτοτε εξαφανίστηκε στον ορίζοντα και τελικά επικράτησε του Καναδού της Ferrari για 36 δευτερόλεπτα, με το βάθρο να κλείνει από τον σταθερό Ζακ Λαφίτ της Ligier.

Σαν σήμερα το 1990, ο Τιερί Μπουτσέν εκκίνησε στο GP Ουγγαρίας από την μοναδική του pole position στην F1 και εκμεταλλεύτηκε τη στενή πίστα του Χανγκαρόρινγκ, ώστε να κατακτήσει τη νίκη. Ο Βέλγος της Williams χρειάστηκε να αντισταθεί στην τεράστια πίεση που του άσκησε ο Άιρτον Σένα. Μάλιστα ο Βραζιλιάνος είχε βγάλει εκτός αγώνα τον Αλεσάντρο Νανίνι χωρίς να τιμωρηθεί. Αυτή ήταν η τρίτη και τελευταία νίκη του Μπουτσέν στην F1. Τρίτος τερμάτισε ο Νέλσον Πικέ.

Σαν σήμερα το 2018, η επική επιστροφή της δράσης στο MotoGP συνεχίστηκε για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα μετά την καλοκαιρινή διακοπή, με νέο σταθμό αυτήν τη φορά την Αυστρία και το Red Bull Ring. Οι Χόρχε Λορένθο, Μαρκ Μάρκεθ και Αντρέα Ντοβιτσιόζο έκλεψαν ξανά την παράσταση όπως και στο Μπρνο της Τσεχίας. Ήδη από την αρχή του αγώνα, ο Ισπανός της Ducati έδειξε τις προθέσεις του και κατάφερε να πάρει την πρωτοπορία έχοντας ξεκινήσει από την τρίτη θέση του grid. Ο Ντοβιτσιόζο προσπάθησε να διεκδικήσει τη νίκη και στον 10ο γύρο κατάφερε να βρεθεί σε απόσταση βολής. Ένας λάθος υπολογισμός όμως στα φρένα για την πρώτη στροφή τον ανάγκασε να ανοίξει τη γραμμή του και να βγει εκτός πίστας, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. Τελικά ο Λορένθο επικράτησε της Repsol Honda του Μάρκεθ για 0,130 δευτερόλεπτα.

Φωτογραφίες: rsf_motorsport/X