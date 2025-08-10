Σαν Σήμερα: Ο Χιλ έφτασε μια «ανάσα» από το θαύμα της Ουγγαρίας (vid)

Τα βιβλία της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της Formula 1 είναι γεμάτα με λαμπερές ιστορίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους. Ας δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα της ημέρας.

Η Formula 1 επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Ουγγαρία πριν από 39 χρόνια, με τους θεατές να γίνονται μάρτυρες μιας επικής μονομαχίας ανάμεσα σε δύο Βραζιλιάνους θρύλους. Επίσης, το 1997 ο πρωταθλητής Ντέιμον Χιλ, έφτασε μια ανάσα από την υλοποίηση ενός αγωνιστικού θαύματος. Επιπλέον στο MotoGP, θα επισκεφθούμε και πάλι το «Brickyard».

Διαβάστε τι έγινε Σαν Σήμερα, 10/8, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1980, στο GP Γερμανίας τα γρήγορα μα αναξιόπιστα μονοθέσια της Renault επιβεβαίωσαν ξανά την ιδιότητά τους αυτή και σημείωσαν άλλη μία διπλή εγκατάλειψη στη σεζόν. Η πρωτοπορία πήγε στα χέρια του Άλαν Τζόουνς, ο οποίος έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του λόγω κλαταρίσματος ελαστικού. Την 1η θέση πήρε ο Ζακ Λαφίτ της Ligier, με τον Κάρλος Ρόιτμαν να είναι 2ος, ενώ ο Τζόουνς κατάφερε να πάρει την τελευταία θέση του βάθρου.

Σαν σήμερα το 1986, η Ουγγαρία συνέβαλε στην επέκταση της F1 στην Ανατολική Ευρώπη και φιλοξένησε το πρώτο Grand Prix στα χρονικά του πρωταθλήματος. Το event έγραψε ιστορία για την εξωφρενικά υψηλή προσέλευση θεατών στην πίστα του Χανγκαρόρινγκ, όπως επίσης και για την επική μονομαχία για τη νίκη μεταξύ των Βραζιλιάνων Νέλσον Πικέ και Άιρτον Σένα. Ο άσσος της Williams κατέφερε μάλιστα να προσπεράσει από την εξωτερική τον συμπατριώτη του στην πρώτη στροφή κατά τον 11ο γύρο, με μία από τις πιο όμορφες κινήσεις στην ιστορία F1. Η πρωτοπορία δεν άλλαξε ξανά χέρια και ο απαιτητικότατος δίωρος αγώνας ολοκληρώθηκε με τρίτη την έτερη Williams του Νάιτζελ Μάνσελ.

Σαν σήμερα το 1997, ο πρωταθλητής, Ντέιμον Χιλ, έφτασε πολύ κοντά στη σημείωση μίας εκ των πιο συγκλονιστικών νικών στα χρονικά της F1. Ο Βρετανός βρισκόταν σε δαιμονιώδη φόρμα για όλο το αγωνιστικό τριήμερο στο Χανγκαρόρινγκ, εκκινώντας εξαιρετικά από την τρίτη θέση ώστε να βρεθεί δεύτερος και προσπερνώντας έπειτα τον Μίκαελ Σουμάχερ για την πρωτοπορία στον 11ο γύρο. Να τονιστεί εδώ πως οδηγούσε μια Arrows A18, ένα μονοθέσιο με το οποίο είχε βαθμολογηθεί μόλις μία φορά στους προηγούμενους 10 αγώνες. Με τέσσερις γύρους να απομένουν, ο Χιλ προηγείτο του Ζακ Βιλνέβ για 35 ολόκληρα δευτερόλεπτα, αλλά στάθηκε τρομερά άτυχος. Το μονοθέσιο παρουσίασε ένα σοβαρό πρόβλημα στα υδραυλικά. Έχασε συνολικά 30 δευτερόλεπτα μέχρι τον τελευταίο γύρο και τελικά ο Καναδός της Williams τον προσπέρασε ριψοκίνδυνα στην έξοδο της στροφής 3, ρίχνοντάς τον στην δεύτερη θέση.

Σαν σήμερα το 2014, το MotoGP πραγματοποίησε έναν ακόμη αγώνα στην Ινδιανάπολη. Ο Μαρκ Μάρκεθ συνέχισε την κυριαρχία του επί αμερικανικού εδάφους και σημείωσε τη 10η συνεχόμενη νίκη του στη σεζόν. Δεύτερος τερμάτισε ο Χόρχε Λορένθο, ενώ το βάθρο έκλεισε ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Φωτογραφίες: mmf1/Χ