Zeekr: Η νέα premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας φτάνει στην Ελλάδα

Η Zeekr ξεκινά την παρουσία της στην ελληνική αγορά τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία με την GEO Mobility Hellas, φέρνοντας μια πλήρη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων.

Η Zeekr, η παγκόσμια premium μάρκα ηλεκτρικής κινητικότητας από τον όμιλο Geely Holding, φέρνει τα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα. Το λανσάρισμα, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, αποτελεί ένα κρίσιμο στρατηγικό ορόσημο στην ανάπτυξη της Zeekr στην Ευρώπη, μετά από επιτυχημένα λανσαρίσματα σε χώρες όπως η Σουηδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Δανία και το Βέλγιο.

Η στρατηγική παρουσία και τα μοντέλα

Για την παρουσία της στην ελληνική αγορά, η Zeekr επέλεξε ως εισαγωγέα της την GEO Mobility Hellas A.E.. Η Ελλάδα θα αποτελέσει το ντεμπούτο της μάρκας στη νότια Ευρώπη, καθώς η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Η Zeekr θα προσφέρει την πλήρη γκάμα των υπερσύγχρονων αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία από τον Σεπτέμβριο. Πρόκειται για το νέο μεσαίο SUV Zeekr 7X, το εντυπωσιακό shooting brake Zeekr 001 και το compact SUV Zeekr X. Η άφιξη αυτών των μοντέλων στην Ελλάδα, μια αγορά όπου οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά περισσότερο από το ένα τρίτο μέσα στο 2024, αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. Οι δημόσιες υποδομές φόρτισης συμβαδίζουν με αυτή την τάση, με την Ελλάδα να καταγράφει τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρώπη όσον αφορά τις εγκαταστάσεις σημείων φόρτισης, ενώ ταυτόχρονα κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης για εγκατεστημένη ισχύ, μετρούμενη σε kW ανά EV.

To Zeekr 7X

Πωλήσεις, service και συνεργασία

Η Zeekr, σε συνεργασία με την GEO Mobility Hellas, θα εξασφαλίσει μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους πελάτες, από τις δοκιμαστικές διαδρομές και τις διαμορφώσεις των οχημάτων έως την παραγγελία, την παράδοση και το service. Οι εκθέσεις της μάρκας θα βρίσκονται σε όλη τη χώρα, ξεκινώντας από το πρώτο experience center στο Μαρούσι της Αθήνας. Αυτές οι εγκαταστάσεις θα συνοδεύονται από ένα δίκτυο εξουσιοδοτημένων σημείων service, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα εξυπηρέτησης.

Σχετικά με τη συνεργασία, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Zeekr Europe, Lothar Schupet, δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να λανσάρουμε τη μάρκα μας στην Ελλάδα... Αυτό θα είναι το ντεμπούτο μας στη νότια Ευρώπη και είμαι υπερήφανος που, στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπορούμε μαζί να συμβάλουμε στην μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη κινητικότητα».

Aπό αριστερά προς τα δεξιά: Yiyuan Zhang (Launch Manager of Greece), Lothar Schupet (Acting CEO, Zeekr Europe), Θανάσης Κονιστής (General Manager, GEO Mobility Hellas), Wojtek Bodziony (Head of Corporate Operation & Strategy and Importer Markets) και Ran Danai (CEO, GEO Mobility Hellas)

Αντίστοιχα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της GEO Mobility Hellas, Ran Danai, δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι που φέρνουμε τη Zeekr και τα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά μοντέλα της στην Ελλάδα και προσβλέπουμε σε μια μακρά και επιτυχημένη σχέση. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία να εξηλεκτρίσουμε την αγορά και ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε τους πρώτους πελάτες στα experience centers της μάρκας».

Η άφιξη της Zeekr στην Ελλάδα αναμένεται να δώσει νέα ώθηση στην ηλεκτροκίνηση. Με μια στρατηγική που εστιάζει τόσο στην πώληση όσο και στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση, η Zeekr θέτει τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στη χώρα μας.