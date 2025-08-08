Η καριέρα του Μονεγάσκου στη Formula 1 έχει χαρακτηριστεί από πολλές χαμένες ευκαιρίες για νίκη. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Ακολουθούν οι απαντήσεις.

Ο Σαρλ Λεκλέρ έχει αποδείξει πολλές φορές πως είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς στο ένα γύρο. Το είδαμε από την πρώτη του σεζόν με τη Ferrari το 2019 και ακόμη και σήμερα εντυπωσιάζει με την ταχύτητά του.

Όμως, οι επιδόσεις του στους αγώνες δεν συμβαδίζουν πάντα με τα αποτελέσματα των κατατακτήριων. Η αναλογία «pole-to-win» του Μονεγάσκου είναι εντυπωσιακά χαμηλή και ίσως μοναδική στην ιστορία της Formula 1.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους

Στην ιστορία του παγκοσμίου πρωταθλήματος Formula 1, περίπου το 43% των Grand Prix κερδίζονται από την pole position. Από τότε που ο Λεκλέρ μπήκε στο άθλημα το 2018, το ποσοστό αυτό έχει ανέβει στο 50%. Κι όμως, από τις 27 pole positions του, ο οδηγός της Ferrari έχει μετατρέψει μόνο πέντε σε νίκες. Το ποσοστό «pole-to-win» του Λεκλέρ είναι στο 18,52%

Το στατιστικό αυτό γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό αν αναλογιστεί κανείς ότι έχει περισσότερες pole από θρύλους όπως ο Μίκα Χάκινεν, ο Νίκι Λάουντα και ο Νέλσον Πικέ.

Οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες

Ακολουθεί μια αναδρομή στις χαμένες ευκαιρίες του Λεκλέρ να μετατρέψει τις pole position σε νίκες από το 2019 έως σήμερα.

Τεχνικά προβλήματα που του στέρησαν νίκες

Σε αρκετούς αγώνες, ο Λεκλέρ έπεσε θύμα μηχανικών ατυχιών. Από τη Βραζιλία το 2019 μέχρι την Ισπανία το 2022, όπου εγκατέλειψε με αστοχία στο τούρμπο ενώ ήταν μπροστά με διαφορά 12 δευτερολέπτων, η αξιοπιστία του μονοθεσίου ήταν καθοριστική.

Λάθη στρατηγικής και απρόβλεπτες συνθήκες

Άλλες φορές ήταν οι αποφάσεις του pit-wall που τον έφεραν πίσω. Στο GP Μονακό του 2022, η Ferrari τον μπέρδεψε με διπλές αλλαγές ελαστικών σε βρεγμένο-στεγνό οδόστρωμα, ενώ στη Ρωσία το 2019 και στο Μεξικό το 2019 η στρατηγική του στέρησε βάθρο ή νίκη.

Ήττες από ανώτερους συνδυασμούς

Σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις, ο Leclerc απλώς δεν είχε το μονοθέσιο ή τη δυνατότητα να κρατηθεί μπροστά. Σε GP όπως το Αζερμπαϊτζάν το 2023 ή τη Βέλγιο το 2023, τα μονοθέσια της Red Bull και οι οδηγοί τους τον πέρασαν με ευκολία. Επιπλέον το 2019 έφτασε κοντά στη νίκη στο Μπαχρέιν στο δεύτερο αγώνα του με τη Ferrari, όμως ένα πρόβλημα αξιοπιστίας δεν του επέτρεψε να ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου.

Οι νίκες που ξεχώρισαν

Ο Λεκλέρ έχει πανηγυρίσει πέντε νίκες εκκινώντας από την pole:

Βέλγιο 2019: Συναισθηματική νίκη μία μέρα μετά τον θάνατο του φίλου του, Αντουάν Ουμπέρ.

Ιταλία 2019: Τεράστια νίκη μπροστά στους τιφόζι, κρατώντας πίσω τα Mercedes.

Μπαχρέιν 2022: Κυριαρχία με σχεδόν grand chelem.

Αυστραλία 2022: Ολοκληρωτική επικράτηση με διαφορά 20 δευτερολέπτων.

Μονακό 2024: Το μεγάλο απωθημένο έγινε πραγματικότητα στους δρόμους του Μονακό.

Χαμένες pole λόγω προσωπικών λαθών

Αν και δεν είναι σύνηθες, υπήρξαν και φορές όπου ο ίδιος ο Leclerc ήταν υπεύθυνος για την αποτυχία. Στη Γαλλία το 2022, ένα λάθος στην πίεση του ορίου τον έστειλε στον τοίχο ενώ οδηγούσε τον αγώνα. Στο Μονακό 2021, δεν εκκίνησε ποτέ, μετά από ζημιά στο κιβώτιο που δεν εντοπίστηκε έγκαιρα ενώ είχε προκληθεί από έξοδό του στις κατατακτήριες δοκιμές.

Η πρόσφατη ιστορία

Το 2023 και το 2024 δεν έφεραν βελτίωση. Από το Λας Βέγκας, όπου δέχθηκε προσπέραση από τον Φερστάπεν στο τέλος του αγώνα, μέχρι τη Βουδαπέστη το 2025, όπου τεχνικό πρόβλημα στο σασί τον πέταξε από το βάθρο στην τέταρτη θέση, το σενάριο παραμένει ίδιο.

Τύχη ή μοτίβο;

Αν αναλύσουμε τις 27 pole του Σαρλ Λεκλέρ, βλέπουμε:

4 φορές εγκατέλειψε λόγω βλάβης

5 φορές έχασε λόγω στρατηγικής ή Αυτοκινήτου Ασφαλείας

2 φορές έκανε κρίσιμο λάθος

11 φορές απλώς ηττήθηκε λόγω ωμής ταχύτητας

5 φορές κέρδισε το GP

Το μοτίβο είναι ξεκάθαρο: ο Λεκλέρ είναι εξαιρετικός στο ένα γύρο, αλλά οι νίκες δεν έρχονται, είτε λόγω λαθών της Ferrari, είτε λόγω συγκυριών, είτε λόγω έλλειψης καθαρής ταχύτητας στον αγώνα.

