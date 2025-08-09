Η Ferrari βλέπει με θετικό τρόπο τη βελτίωση χάρη στις πρόσφατες αναβαθμίσεις, όμως ο Σαρλ Λεκλέρ πιστεύει πως δύσκολα η ιταλική ομάδα θα βρεθεί στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου φέτος.

Ο Σαρλ Λεκλέρ εντυπωσίασε στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Ουγγαρίας, κερδίζοντας απροσδόκητα την pole position μπροστά από τα μονοθέσια της McLaren. Διατηρήθηκε στην κορυφή έως και τη δεύτερη αλλαγή ελαστικών του στον 41ο γύρο, αλλά στη συνέχεια η απόδοσή του κατέρρευσε.

Οι χρόνοι του αυξήθηκαν σημαντικά όσο προσπαθούσε να πλησιάσει τον Λάντο Νόρις, ο οποίος ακολουθούσε στρατηγική ενός pit-stop. Το αποτέλεσμα ήταν να τον προσπεράσουν οι Όσκαρ Πιάστρι και Τζορτζ Ράσελ, με τον Λεκλέρ να τερματίζει στην τέταρτη θέση.

Το τεχνικό πρόβλημα που χάλασε τα σχέδια της Ferrari

Η Ferrari επιβεβαίωσε αργότερα ότι υπήρξε πρόβλημα με το σασί της SF-25 του Λεκλέρ, το οποίο επηρέασε αισθητά την απόδοσή του. Ο ίδιος ο Μονεγάσκος, μιλώντας για τον αγώνα του, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του:

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσα να κερδίσω, ακόμα και χωρίς το πρόβλημα. Η McLaren είναι η πιο δυνατή ομάδα αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ γρήγοροι, ακόμα και σήμερα», ανέφερε ο Μονεγάσκος.

Μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία

Ο Λεκλέρ τόνισε ότι η πίστα της Ουγγαρίας ήταν μία από τις ελάχιστες ευκαιρίες που είχε η Scuderia για κάτι παραπάνω από απλή παρουσία:

«Αυτό που μου έδωσε ελπίδα ήταν ότι ξεκινούσαμε πρώτοι. Σε τέτοια πίστα, με τον ακάθαρτο αέρα, είναι πολύ δύσκολο να προσπεράσεις. Ο Όσκαρ είχε πιθανόν καλύτερο ρυθμό από μένα, αλλά δεν μπορούσε να με περάσει. Δεν πιστεύω ότι θα μπούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν με την πεποίθηση ότι μπορούμε να κερδίσουμε κάπου. Αυτό κάνει την απογοήτευση ακόμα μεγαλύτερη. Ήταν μια ευκαιρία που έπρεπε να εκμεταλλευτούμε αλλά λόγω του προβλήματος, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα».

Υπάρχει φως στο τούνελ

Παρά το άσχημο αποτέλεσμα στον αγώνα, ο επικεφαλής της Ferrari, Φρεντ Βασέρ, επέλεξε να δει τη θετική πλευρά, κυρίως χάρη στις πρόσφατες αναβαθμίσεις στο μονοθέσιο.

«Δεν έχουμε κρυστάλλινη σφαίρα, αλλά στο Σπα ήμασταν μόλις δύο δέκατα πίσω στον αγώνα. Αυτό το Σαββατοκύριακο πήραμε την pole και μείναμε μπροστά για 40 γύρους. Υπάρχουν αρκετά ενθαρρυντικά σημεία. Υπάρχει σίγουρα απογοήτευση στο τέλος, όμως κάναμε καλή αναβάθμιση στο μονοθέσιο, η απόδοση επέστρεψε και δεν πρέπει να κρίνουμε τα πάντα από το τελευταίο stint στην Ουγγαρία».

