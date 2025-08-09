Σαν Σήμερα: Ο Φερστάπεν νίκησε την ημέρα που η F1 γιόρτασε τα 70ά γενέθλιά της (vid)

Πολλά από τα γεγονότα της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού έχουν μείνει στην ιστορία για τη σημαντικότητά τους. Ας δούμε τα κυριότερα της ημέρας.

Πριν από 93 χρόνια ο ένας και μοναδικός Έντσο Φεράρι αγωνίστηκε για τελευταία φορά και επικεντρώθηκε στη δημιουργία μιας μάρκας-θρύλου στην αυτοκίνηση και στους αγώνες. Επιπλέον, θα μάθουμε τι έγινε στον αγώνα της Ουγγαρίας πριν από 38 ολόκληρα χρόνια και στα 70α γενέθλια γενέθλια της Formula 1 στο Σίλβερστον. Επιπλέον, το MotoGP ταξιδεύει σε Ινδιανάπολη και Μπρνο.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 9 Αυγούστου, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1931, ο εμβληματικός Έντσο Φεράρι πραγματοποίησε την τελευταία του εμφάνιση ως οδηγός αγώνων σε μία πίστα κοντά στην Μπολόνια της Ιταλίας. Οδήγησε μια Alfa Romeo 8C 2300 και τελικά τερμάτισε στη δεύτερη θέση, πίσω από την Alfa Romeo 6C του Τάτσιο Νουβολάρι.

Σαν σήμερα το 1987, η ατυχία του Νάιτζελ Μάνσελ συνεχίστηκε και στο GP Ουγγαρίας, καθώς η επιβλητική εμφάνισή του από την pole position έλαβε άδοξα τέλος με μόλις έξι γύρους να απομένουν. Το μπουλόνι του πίσω-δεξιού τροχού του είχε χαλαρώσει πολύ και τελικά η Williams τέθηκε εκτός. Έτσι, η νίκη κατέληξε στον Νέλσον Πικέ και το βαθμολογικό του προβάδισμα έναντι του Βρετανού διευρύνθηκε στους 18 βαθμούς. Ο Άιρτον Σένα τερμάτισε δεύτερος σε μια Lotus 99T και το βάθρο έκλεισε ο Αλέν Προστ.

Σαν σήμερα το 2015, η πίστα της Ινδιανάπολης φιλοξένησε για όγδοη και τελευταία φορά μέχρι σήμερα Grand Prix για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP. Πρωταγωνιστής υπήρξε ο Μαρκ Μάρκεθ, ο οποίος προσπέρασε τον Χόρχε Λορένθο με τρεις γύρους να απομένουν ώστε να κατακτήσει την τρίτη του νίκη στη χρονιά και να κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες του για τον τίτλο. Ο Ισπανός της Yamaha τερμάτισε 2ος και τρίτος ήταν ο Βαλεντίνο Ρόσι.

Σαν σήμερα το 2020, μία εβδομάδα μετά το επικό φινάλε του GP Μεγάλης Βρετανίας, η πίστα του Σίλβερστον φιλοξένησε ένα δεύτερο Grand Prix για την F1. Το event ονομάστηκε αυτή τη φορά ως Grand Prix 70ης Επετείου της Formula 1. Ύστερα από μια σειρά παρασκηνιακών εξελίξεων και ίντριγκας που επέφεραν οι αστοχίες των ελαστικών στον πρώτο αγώνα, η Pirelli παρείχε στις ομάδες σκληρότερες γόμες και όρισε να τις χρησιμοποιήσουν σε υψηλότερες πιέσεις, ώστε να αποφευχθούν τα συμβάντα της προηγούμενης εβδομάδας. Η οδηγία αυτή, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες πίστας, δυσκόλεψε τη Mercedes παρά το πλασάρισμα των οδηγών της στην πρώτη σειρά εκκίνησης. Ο Μαξ Φερστάπεν επέλεξε μια πολύ διαφορετική στρατηγική και πήρε εν τέλει τη νίκη μπροστά από τους Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας.

Σαν σήμερα, επίσης το 2020, το GP Τσεχίας του MotoGP και η πίστα του Brno προσέφεραν έναν άκρως επεισοδιακό και απολαυστικό αγώνα. Ο Μπραντ Μπίντερ έκανε τον καλύτερο αγώνα του στη σεζόν και κατάφερε να κερδίσει έχοντας εκκινήσει από την 9η θέση. Στη δεύτερη θέση ήταν ο Φράνκο Μορμπιντέλι, ενώ τρίτος ο Ζοάν Ζαρκό.