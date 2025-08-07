Η Eltrak στηρίζει έμπρακτα τις Εθελοντικές Ομάδες Πολιτικής Προστασίας

H Eltrak δίπλα στις εθελοντικές ομάδες που συμβάλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Με διαρκή προτεραιότητα την υπεύθυνη εταιρική στάση και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, η Eltrak προχώρησε στην υποστήριξη δύο εθελοντικών ομάδων με σημαντική δράση στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας στην Αττική: της Εθελοντικής Ομάδας Βαρνάβα (Ε.Ο.ΒΑ) και της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης Εθελοντών Αττικής (Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α).

Αναγνωρίζοντας την καθοριστική συμβολή των ομάδων αυτών στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και ιδιαίτερα στην προστασία του δάσους και των τοπικών κοινοτήτων κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η Eltrak συνέβαλε στην επιχειρησιακή τους ενίσχυση μέσω τεχνικού εξοπλισμού υποστήριξης.

Η στήριξη αυτή αποτελεί φυσική συνέχεια των επιλογών της Eltrak, βασισμένων στην εμπειρία και στις αξίες της, που διαχρονικά τοποθετούν την ευθύνη απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την κοινωνία στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της. Η απόφαση να σταθεί δίπλα σε εθελοντικές ομάδες που προσφέρουν ανιδιοτελώς αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της φιλοσοφίας της, ενώ η προβολή του έργου τους έχει ως στόχο να αναδείξει τη δράση τους και να ενθαρρύνει περισσότερους να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες.

Οι εθελοντές της Ε.Ο.ΒΑ και της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α επιτελούν ένα έργο με υψηλή κοινωνική και περιβαλλοντική αξία, λειτουργώντας με αυταπάρνηση, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης. Η Eltrak εκφράζει την εκτίμησή της για τη δράση τους και δεσμεύεται να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

