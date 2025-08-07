Το δημοφιλέστερο σε πωλήσεις επιβατικό μοντέλο Ford στην Ευρώπη απέκτησε ηλεκτρική... καρδιά με άνετο εσωτερικό, νέα σχεδίαση κεντρικής κονσόλας και πρακτικότητα με μεγάλους χώρους.

Το Ford Puma Gen-E υπάγεται στην compact B-SUV κατηγορία της αμερικανικής μάρκας και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στις πωλήσεις στην Ευρώπη. Στόχος της Ford είναι να προσφέρει πρακτικότητα και χώρους που ικανοποιούν κάθε ανάγκη.

Η νέα, υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα εγγυάται έναν πρακτικό αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλο για τη μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων με τάξη. Επίσης, το υποβραχιόνιο είναι συρόμενο, προκειμένου να προσφέρει στον οδηγό του νέου Puma Gen-E την πιο άνετη θέση τόσο στην καθημερινότητα όσο και κατά τη διάρκεια ενός μακρινού ταξιδιού. Επιπλέον, διατίθεται και ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι πάντα φορτισμένο στο τέλος κάθε διαδρομής.

Το νέο Puma Gen-E καθιστά ακόμα πιο εύκολη την οδήγηση - τόσο εντός όσο και εκτός πόλης. Ένας απλός στη χρήση ηλεκτρονικός μοχλοδιακόπτης, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το τιμόνι, εναλλάσσει την κίνηση προς τα εμπρός, τη νεκρά και την όπισθεν τόσο εύκολα όπως όταν ο οδηγός ενεργοποιεί τα φλας με την άκρη των δακτύλων του. Επιπλέον το επίπεδο πάτωμα προσφέρει ακόμα περισσότερο χώρο για τα πόδια των πίσω επιβατών.

Ιδανικοί χώροι αποθήκευσης

Η υφασμάτινη εταζέρα που καλύπτει τον χώρο αποσκευών του έχει την ικανότητα να απομακρύνεται με το άνοιγμα της πίσω πόρτας αποκαλύπτοντας έναν πλήρως εκμεταλλεύσιμο χώρο με διαμορφώσιμο πάτωμα.

Ο διαθέσιμος χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος του νέου Ford Puma Gen-Ε δεν περιορίζεται από τις φυσικές διαστάσεις ενός κλασικού χώρου αποσκευών, αφού στο κάτω μέρος του υπάρχει ένας επιπλέον χώρος αποθήκευσης, γνωστός πλέον ως GigaBox. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό crossover της Ford εκμεταλλεύεται ιδανικά την έλλειψη του παραδοσιακού συστήματος εξάτμισης του κινητήρα και προσθέτει επιπλέον τα 145 λίτρα αποθηκευτικού χώρου του GigaBox στο πίσω μέρος του (+65 λίτρα σε σχέση με το MegaBox των εκδόσεων με κινητήρα εσωτερικής καύσης). Έτσι, ο συνολικός διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης κάτω από την πίσω πόρτα του νέου Ford Puma Gen-E φτάνει έως τα 574 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση, φορτωμένο μέχρι το ύψος της οροφής (ή εναλλακτικά 523 λίτρα σε 5-θέσια διαμόρφωση αν είναι φορτωμένο έως το ύψος των καθισμάτων).

Οι χώροι αποσκευών δεν σταματούν εδώ. Ένας επιπλέον αποθηκευτικός χώρος Frunk 43 λίτρων υπάρχει κάτω από το εμπρός καπό του νέου Ford Puma Gen-E. Ιδανικός για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης, του τριγώνου, του φαρμακείου και του πυροσβεστήρα, ο χώρος αυτός απελευθερώνει ακόμα περισσότερο χώρο στο πορτ-παγκάζ και επιτρέπει την πλήρη εκμετάλλευσή του.

Συμπεριλαμβανομένου του εμπρόσθιου Frunk, συνολικά έως 617 λίτρα όγκου αποσκευών μπορούν να χωρέσουν μέσα στο νέο Puma Gen-E.

Η τιμή του στην Ελλάδα

Το νέο Ford Puma Gen-E είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα με τιμή 26.906 €. Παράλληλα, η Ford εξασφαλίζει επιπλέον ευκολία όσον αφορά την απόκτησή του, με ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά προγράμματα μέσω της Ford Finance που προβλέπουν χαμηλό επιτόκιο 3,99%2 και, ανάλογα με τις επιθυμίες του πελάτη, ελάχιστη προκαταβολή από 5.982 €, μηνιαία δόση από 250 € και μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης έως 84 μήνες.

Για όσους επιλέξουν να αποκτήσουν το νέο Ford Puma Gen-E με χρηματοδοτική μίσθωση, η Ford Lease προσφέρει το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα της αγοράς με 2503 €.

Όπως συμβαίνει με όλα τα μοντέλα της γκάμας επιβατικών οχημάτων Ford, το αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E συνοδεύεται από την μοναδική Εργοστασιακή Εγγύηση 8 ετών της Ford Protect.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ford Puma Gen-E μπορείτε να πατήσετε εδώ.