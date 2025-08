Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG μίλησε για τον πρώην οδηγό του στη Formula 1 και τον στήριξε απόλυτα μετά τις πρόσφατες δυσκολίες του.

Ο Λιούις Χάμιλτον στο GP Ουγγαρίας είχε ένα από τα χειρότερα τριήμερά του στο 2025. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε στη 12η θέση τόσο στις κατατακτήριες όσο και στον αγώνα, χωρίς να καταφέρει να διεκδικήσει βαθμούς, γεγονός που τον οδήγησε σε μια σειρά αποθαρρυντικών δηλώσεων.

Μετά τις κατατακτήριες, χαρακτήρισε τον εαυτό του «άχρηστο», ενώ σχολίασε πως η Ferrari «ίσως θα έπρεπε να επιλέξει άλλον οδηγό».

Όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει τα λεγόμενά του την Κυριακή, απάντησε μυστηριωδώς: «Όταν έχεις ένα προαίσθημα, το έχεις. Συμβαίνουν πράγματα στο παρασκήνιο που δεν είναι καθόλου ευχάριστα».

Τα λόγια του δημιουργούν μεγάλα ερωτηματικά, καθώς υποδεικνύουν πως στο παρασκήνιο υπάρχουν εξελίξεις στη Ferrari οι οποίες δεν είναι γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ο επικεφαλής της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, ρωτήθηκε για τη σκληρή αυτοκριτική του Χάμιλτον και κλήθηκε να εκφράσει τη δική του γνώμη. Ο Αυστριακός στήριξε απόλυτα τον φίλο του και οδηγό της Scuderia Ferrari.

«Αυτός είναι ο Λιούις. Όταν αισθάνεται ότι δεν τα πήγε καλά ή ότι δεν ήταν στο επίπεδο των προσδοκιών του, είναι πάντα σκληρός με τον εαυτό του. Από μικρό παιδί το έκανε αυτό. Είναι όμως ο GOAT. Και θα παραμείνει ο καλύτερος για πάντα, κανείς δεν μπορεί να του το πάρει αυτό. Σίγουρα, κανένα Σαββατοκύριακο δεν έχει πάει όπως θα ήθελε δεν αλλάζει αυτή την πραγματικότητα».

Ο Βολφ δεν έκρυψε την πίστη του ότι ο Χάμιλτον μπορεί να κυνηγήσει το όγδοο παγκόσμιο πρωτάθλημα:

«Αν του δώσεις ένα μονοθέσιο που του εμπνέει εμπιστοσύνη, ξέρει τι να κάνει. Δεν έχει χάσει τίποτα από την ταχύτητα ή τη φιλοδοξία του. Το πρόβλημα ήταν ότι ούτε η Mercedes τα τελευταία χρόνια, ούτε τώρα η Ferrari, του έδωσαν το εργαλείο που χρειαζόταν. Όμως εξακολουθεί να το έχει μέσα του».

