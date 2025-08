O Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari αποκάλυψε ποιο ήταν το πρόβλημα που επηρέασε την απόδοση του μονοθεσίου του.

Ο Σαρλ Λεκλέρ άρχισε με όνειρα το Grand Prix Ουγγαρίας, καθώς υπερασπίστηκε την pole position που είχε κατακτήσει. Όμως στη συνέχεια η απόδοση της SF-25 έπεσε και ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari όχι μόνο δεν κέρδισε, αλλά έμεινε εκτός βάθρου.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Λεκλέρ ακούστηκε να εκφράζει έντονα παράπονα στους μηχανικούς για τις επιλογές της ιταλικής ομάδας. Μετά τον τερματισμό, έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το τι συνέβη. «Μέσα στο μονοθέσιο δεν είχα όλες τις πληροφορίες, όμως είχαμε κάποιο θέμα με το πλαίσιο του μονοθεσίου. Από εκείνο το σημείο και μετά ήμουν απλά ένας... επιβάτης. Είναι μεγάλος ο εκνευρισμός, έχουμε μόλις μία ευκαιρία μέσα στη χρονιά να κερδίσουμε, μάλλον ήταν αυτή και τη χάσαμε. Ο ρυθμός υπήρχε, είμαι πραγματικά απογοητευμένος. Δεν πιστεύω ότι μπορώ να κερδίσω κάτι μέσα στη σεζόν».

Gave it everything this weekend 🙏 pic.twitter.com/TkxFmpDUJ7