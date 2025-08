O 24χρονος Φινλανδός οδηγός της Toyota δείχνει να έχει βρει τον καλό του εαυτό στον εντός έδρας αγώνα του.

Το σκέλος της Παρασκευής στο Ράλλυ Φινλανδίας, τον πιο γρήγορο αγώνα του WRC, ολοκληρώθηκε με τον Κάλε Ροβάνπερα στην πρωτοπορία. Ο Φινλανδός οδηγός της Toyota Gazoo Racing έχει προβάδισμα 4,9 δευτερολέπτων από τον περσινό πρωταθλητή, Τιερί Νεβίλ (Hyundai Motorsport) και 7,7 δλ. από τον Αντριάν Φουρμό (Hyundai).

O επικεφαλής της βαθμολογίας, Οτ Τάνακ, είχε μία έξοδο στην 7η ειδική διαδρομή, με το αυτοκίνητό του να πέφτει πάνω σε δέντρο. Ευτυχώς κατάφερε να συνεχίσει, όμως συνολικά είναι 10ος γενικής, στο +1:07.2 από την κορυφή.

