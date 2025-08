Και στη δεύτερη ελεύθερη περίοδο δοκιμών η McLaren ήταν στο δικό της ρυθμό, τον οποίο δεν μπόρεσε να ακολουθήσει καμία από τις άλλες ομάδες της Formula 1.

Στην ανακαινισμένη πίστα του Χανγκαρόρινγκ συνεχίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής η δράση στο Grand Prix Ουγγαρίας. Όπως και το μεσημέρι, οι δύο οδηγοί της McLaren σημείωσαν τους καλύτερους χρόνους, είτε με την μέση είτε με την μαλακή γόμα.

Για δεύτερη φορά ο Λάντο Νόρις ήταν ταχύτερος στην... εσωτερική μονομαχία με τον Όσκαρ Πιάστρι, με την μεταξύ τους διαφορά να είναι σχεδόν 3 δέκατα (1:15.624 για τον Βρετανό). Και πάλι τον 3ο καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, στα 4 δέκατα από τον Νόρις. Ακολούθησαν οι οδηγοί της Aston Martin, Λανς Στρολ και Φερνάντο Αλόνσο, με τον Λούις Χάμιλτον στην 6η θέση.

A second Friday 1-2 in Budapest 👏 #McLaren | #HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/PHUrNi24mU

Αρνητικά ολοκληρώθηκε η Παρασκευή για τη Red Bull Racing και τον Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ολοκλήρωσε το FP2 στην 14η θέση! Μάλιστα για πρώτη φορά φέτος βρέθηκε σε FP πίσω από τον teammate του. Ο τετράκις πρωταθλητής παραπονιόταν συνέχεια για την έλλειψη ισορροπίας της RB21: «Είναι σαν να οδηγώ στον πάγο». Τα δεδομένα έδειχναν ότι πέρα από τις γρήγορες στροφές, έχανε αρκετό χρόνο στα υπόλοιπα σημεία της πίστας.

Ο Ολλανδός είναι μάλιστα υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες για το γεγονός ότι πέταξε στην πίστα μία πετσέτα που ήταν μέσα στο μονοθέσιό του.

max is noted for throwing a towel out of the car.. happy friday everyone pic.twitter.com/OwhUxBF95p