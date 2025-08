Με το ακριβότερο hypercar της ιταλικής μάρκας εθεάθη στο Πριγκιπάτο του Μονακό ο Φινλανδός αναπληρωματικός οδηγός της Mercedes στη Formula 1.

O Βάλτερι Μπότας εντοπίστηκε πρόσφατα να οδηγεί τη νέα του Alfa Romeo 33 Stradale, μετά την παραλαβή της από αντιπροσωπεία στο Μονακό. Το ιταλικό αυτό hypercar - που αποτελεί το κορυφαίο μοντέλο της μάρκας για το 2025 και κοστίζει περίπου 1,75 εκατομμύρια ευρώ - είναι απίστευτα σπάνιο, καθώς κατασκευάστηκαν μόλις 33 αντίτυπα.

Η νέα Alfa Romeo 33 Stradale είναι ένας φόρος τιμής στο εμβληματικό μοντέλο του 1967, το οποίο θεωρείται ακόμα ένα από τα ομορφότερα αυτοκίνητα παραγωγής όλων των εποχών. Όπως ήταν αναμενόμενο, όλα τα αντίτυπα έχουν ήδη πουληθεί. Ο Μπότας, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με την Alfa Romeo από το 2022 μέχρι την αποχώρησή της από την Formula 1, βοήθησε στην εξέλιξη του αυτοκινήτου και δεν προκαλεί έκπληξη που απέκτησε ένα για προσωπική χρήση.

Valtteri Bottas with his new Alfa Romeo 33 Stradale



