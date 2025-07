Στις τάξεις της βρετανικής ομάδας απολαμβάνουν την εσωτερική μάχη ανάμεσα στους δύο οδηγούς τους, καθώς στόχος δεν είναι άλλος από τον τίτλο.

Η McLaren Racing είναι αναμφίβολα η κορυφαία της σεζόν έως τώρα, οδηγώντας τη βαθμολογία των κατασκευαστών της Formula 1 με διαφορά 268 βαθμών από τη δεύτερη Scuderia Ferrari.

Από τους 13 πρώτους αγώνες του 2025, μόνο τρεις δεν έχουν καταλήξει σε νίκη McLaren, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να κυριαρχούν. Ο Αυστραλός προηγείται μάλιστα στη βαθμολογία των οδηγών με 16 βαθμούς διαφορά από τον Βρετανό teammate του.

Στο περιθώριο του Grand Prix Βελγίου, ο Στέλα ρωτήθηκε αν θα προτιμούσε να έχει έναν οδηγό σαφώς ταχύτερο, ώστε να αποφύγει τις εσωτερικές συγκρούσεις. Η απάντησή του ήταν άμεση:

«Αν ήθελα να είμαι άνετος, τότε δεν κάνω τη σωστή δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι άνετος. Με ενδιαφέρει να φέρω τη McLaren στην καλύτερη δυνατή θέση για να πετύχει. Aυτό σημαίνει να διεκδικούμε το πρωτάθλημα κατασκευαστών και αν είναι δυνατόν να διασφαλίσω ότι το πρωτάθλημα οδηγών θα κριθεί ανάμεσα στους δύο οδηγούς της ομάδας μας», ανέφερε ο Στέλα.

