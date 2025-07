H Audi F1 ανακοίνωσε την εταιρεία που θα μπει δίπλα στο όνομά της

Ως γνωστόν, από το πρωτάθλημα Formula 1 του 2026 η Sauber μετονομάζεται σε Audi F1 Team.

Την εταιρεία που θα μπει ως χορηγός τίτλου δίπλα στο όνομά της, έκανε γνωστή η Audi F1 Team. Πρόκειται για την Revolut, τη γνωστή εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας με πάνω από 60 εκατ. πελάτες παγκοσμίως. Η συνεργασία τους αρχίζει από τη σεζόν του 2026 της Formula 1, όταν και η Audi F1 Team θα πάρει τη θέση της Sauber.

Η Revolut θα συμμετέχει στις οικονομικές λειτουργίες της Audi F1, με τους φίλους της ομάδας να έχουν οφέλη στην αγορά προϊόντων merchandise της ομάδας.

Lining up for lights out in 2026 as Revolut becomes title partner of the future Audi F1 team. pic.twitter.com/3fqcJzcEDo