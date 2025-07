Πώς τα μονοθέσια της Formula 1 περνούν με πολύ περισσότερα από 200 χλμ/ώρα πάνω από την κάμερα χωρίς να την καταστρέφουν;

Στην ιστορία πέρασε το Grand Prix Βελγίου για το 2025, με τους 20 οδηγούς να δίνουν εντυπωσιακές μάχες στην Eau Rouge-Raidillon και στις άλλες στροφές του Σπα. Η τηλεοπτική κάλυψη της Formula 1 περιλαμβάνει πλάνα κάθε είδους, από το ελικόπτερο μέχρι τις... φυτεμένες κάμερες στην πίστα.

Όπως αυτή στο κερμπ της Eau Rouge, που αποδίδει ρεαλιστικά την ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα με την οποία τα μονοθέσια ανηφορίζουν μέχρι να ξεπεράσουν τα 300 χλμ/ώρα στην ευθεία Κέμελ.

Kerb cam at Eau Rouge, there's no view quite like it 👀#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/rQrQ1M3nMd