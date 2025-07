Φουλ του 8: Για πρώτη φορά στα 75 χρόνια ιστορίας της F1

Οι Πιάστρι, Νόρις και Λεκλέρ δημιούργησαν στο βάθρο του Grand Prix Βελγίου ένα στατιστικό που δεν έχει ξανασυμβεί σε αγώνα της Formula 1.

Όταν έπεσε η καρό σημαία στο Grand Prix Βελγίου σημειώθηκε το έκτο φετινό 1-2 της McLaren, κάτι που έχει να συμβεί από το μακρινό 1988. Ήταν η 8η φετινή νίκη του Όσκαρ Πιάστρι, όσες έχει τόσο ο Λάντο Νόρις όσο και ο Σαρλ Λεκλέρ.

Οι λάτρεις των στατιστικών, θα το εκτιμήσουν: για πρώτη φορά στα 75 χρόνια ιστορίας της Formula 1 βρέθηκαν μαζί στο βάθρο τρεις οδηγοί με 8 νίκες έκαστος!

For the first time in 75 years of F1, three drivers with exactly 8 career wins shared a podium: Piastri 🇦🇺, Norris 🇬🇧, Leclerc 🇲🇨 at Spa. A rare symmetry—under the chequered flag waved by 8-time winner Jacky Ickx on his 80th year. #F1 #BelgianGP https://t.co/BpjpB5BGPW pic.twitter.com/rWTL3Rb1F8