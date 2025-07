Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής έχει πετύχει κάτι που κανένας άλλος δεν το έχει καταφέρει στα 75 χρόνια ιστορίας στη Formula 1.

Με βάση τη στατιστική ο Λιούις Χάμιλτον είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός στην ιστορία της Formula 1. Έχει τις περισσότερες νίκες, τις περισσότερες pole position και μετράει 7 παγκόσμιους τίτλους, όσους και ο Μίκαελ Σουμάχερ, ένας ακόμη σπουδαίος οδηγός.

Στην καριέρα του ο Χάμιλτον έχει πετύχει 105 νίκες, με τις περισσότερες να έχουν έρθει με τη Mercedes-AMG. Μπορεί να βρίσκεται από φέτος στη Scuderia Ferrari, όμως δεν έχει καταφέρει να ανέβει ακόμη στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Η 28η Ιουλίου ήταν μία άκρως σημαντική ημέρα για τον Χάμιλτον. O ίδιος μπορεί να μην το γνωρίζει, διότι δεν ασχολείται τόσο εντατικά με τα στατιστικά του, όμως πρόκειται για τη μέρα που πήρε τόσο την πρώτη όσο και την τελευταία του νίκη με τη Mercedes-AMG.

O Χάμιλτον το 2013 πήγε από τη McLaren στη Mercedes, κάνοντας την κίνηση-ματ που άλλαξε την καριέρα του προς το καλύτερο. Εκείνη τη χρονιά κέρδισε μόλις έναν αγώνα, και αυτός ήταν στην Ουγγαρία στις 28 Ιουλίου, με μία εντυπωσιακή και κυρίαρχη εμφάνιση.

Hungary, 2013. A big moment for me and the Mercedes Family. It was my first win with @MercedesAMGF1 following my move to the team. It was a real sign of things to come. What a journey it has been since and I can’t wait to see what the future brings together! #alwaysbelieve @F1 pic.twitter.com/XPUPu5V4Rm