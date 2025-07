Ο Βρετανός οδηγός απέφυγε να μιλήσει για τα οδηγικά του λάθη στον αγώνα του Σπα, όμως τόνισε πως ένας οδηγός άξιζε τη νίκη.

Παρά το γεγονός πως ξεκίνησε από την pole position, o Λάντο Νόρις δεν κατάφερε να τη μετουσιώσει σε νίκη. Ο Βρετανός τερμάτισε το GP Βελγίου στη 2η θέση πίσω από τον teammate του, Όσκαρ Πιάστρι και ως αποτέλεσμα έχασε έδαφος στη βαθμολογία οδηγών.

Έτσι το σερί τεσσάρων νικών από pole position σταμάτησε για τον Νόρις, ο οποίος ήδη εστιάζει στον αγώνα της Ουγγαρίας.

Αμέσως μετά τον τερματισμό ο Νόρις ρωτήθηκε στο που κρίθηκε η μάχη για τη νίκη κόντρα στον Πιάστρι και αν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό.

«Ο Όσκαρ έκανε καλύτερη δουλειά, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να πω. Πίεσε περισσότερο στην Eau Rouge και με το slipstream με πέρασε. Δεν έχω να παραπονεθώ για κάτι, απλά έκανε καλύτερη δουλειά στην αρχή και αυτό έκρινε τη νίκη. Μας αρέσει να είμαστε όμως στην κορυφή ως ομάδα», ανέφερε ο Βρετανός.

