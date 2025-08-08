Η Volkswagen θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στον εξηλεκτρισμού των αυτοκινήτων δρόμου, με την τεχνολογία eHybrid (Plug-in Hybrid) με το σύνθημα: «Το μέλλον δεν είναι απλώς υβριδικό. Είναι eHybrid».

Σε μια εποχή που η πολυπλοκότητα των επιλογών κίνησης εντείνεται, η Volkswagen θέτει τη δική της απάνηση: η τεχνολογία eHybrid (plug-in hybrid) που στοχεύει στην ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση της καθημερινότητας και την ασφάλεια της αυτονομίας του θερμικού κινητήρα για τα μακρινά ταξίδια.

Με τα νέα Golf Plug-In-Hybrid, Tiguan Plug-In-Hybrid και Tayron Plug-In-Hybrid, η γερμανική μάρκα επιθυμεί να προσφέρει ένα τρίπτυχο υπεροχής: ηλεκτρική αυτονομία, ταχεία φόρτιση, εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση.

Υβριδική τεχνολογία δίχως συμβιβασμούς

Η νέα γενιά plug-in υβριδικών μοντέλων της Volkswagen έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πραγματική καθημερινή ηλεκτροκίνηση – χωρίς περιορισμούς, με την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία να φτάνει έως:

• 143 χλμ για το Golf

• 118 χλμ για το Tiguan

• 121 χλμ για το Tayron

Στοιχεία που ξεχωρίζουν

Τα Plug-in Hybrid της Volkswagen προσφέρουν σήμερα ένα προηγμένο σύστημα κίνησης στην κατηγορία:

• Ταχεία φόρτιση DC έως 40 kW – από 0 στο 80% σε μόλις 26 λεπτά

• Φόρτιση AC έως 11 kW – πλήρης φόρτιση σε 2 ώρες και 30 λεπτά

• Μέγιστη συνδυαστική ισχύς έως 272 PS / 400 Nm ροπής

• Κατανάλωση καυσίμου από τις χαμηλότερες της αγοράς

• Απαλλαγή φόρου εταιρικής χρήσης σε πολλές εκδόσεις





Πίσω από τις επιδόσεις βρίσκεται ο νέος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1.5 TSI evo2, που σε συνδυασμό με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και τη μεγαλύτερη παταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 19,7 kWh, προσφέρει κορυφαία αποδοτικότητα και αυτονομία – χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.

Το προηγμένο Plug-in Hybrid line-up

Η Volkswagen διαθέτει μία ελκυστική γκάμα plug-in υβριδικών μοντέλων στην αγορά, όχι μόνο σε επιδόσεις, αλλά και σε συνολική εμπειρία οδήγησης. Στόχος είναι η τεχνολογική υπεροχή σε κάθε τομέα.

Τα plug-in υβριδικά προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό:

• Ηλεκτρική οδήγηση με χαμηλή κατανάλωση για το σύνολο των καθημερινών διαδρομών

• Μεγάλη αυτονομία για κάθε ταξίδι, χάρη στον θερμικό κινητήρα

• Σημαντική μείωση ρύπων και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

• Οδηγική άνεση και άμεση ροπή, με αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα

• Χαμηλό κόστος χρήσης, χωρίς το άγχος της φόρτισης