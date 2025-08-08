Volkswagen: H τεχνολογία eHybrid σε τρία εμβληματικά μοντέλα
Σε μια εποχή που η πολυπλοκότητα των επιλογών κίνησης εντείνεται, η Volkswagen θέτει τη δική της απάνηση: η τεχνολογία eHybrid (plug-in hybrid) που στοχεύει στην ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην ηλεκτροκίνηση της καθημερινότητας και την ασφάλεια της αυτονομίας του θερμικού κινητήρα για τα μακρινά ταξίδια.
Με τα νέα Golf Plug-In-Hybrid, Tiguan Plug-In-Hybrid και Tayron Plug-In-Hybrid, η γερμανική μάρκα επιθυμεί να προσφέρει ένα τρίπτυχο υπεροχής: ηλεκτρική αυτονομία, ταχεία φόρτιση, εντυπωσιακά χαμηλή κατανάλωση.
Υβριδική τεχνολογία δίχως συμβιβασμούς
Η νέα γενιά plug-in υβριδικών μοντέλων της Volkswagen έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πραγματική καθημερινή ηλεκτροκίνηση – χωρίς περιορισμούς, με την αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία να φτάνει έως:
• 143 χλμ για το Golf
• 118 χλμ για το Tiguan
• 121 χλμ για το Tayron
Στοιχεία που ξεχωρίζουν
Τα Plug-in Hybrid της Volkswagen προσφέρουν σήμερα ένα προηγμένο σύστημα κίνησης στην κατηγορία:
• Ταχεία φόρτιση DC έως 40 kW – από 0 στο 80% σε μόλις 26 λεπτά
• Φόρτιση AC έως 11 kW – πλήρης φόρτιση σε 2 ώρες και 30 λεπτά
• Μέγιστη συνδυαστική ισχύς έως 272 PS / 400 Nm ροπής
• Κατανάλωση καυσίμου από τις χαμηλότερες της αγοράς
• Απαλλαγή φόρου εταιρικής χρήσης σε πολλές εκδόσεις
Πίσω από τις επιδόσεις βρίσκεται ο νέος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας βενζίνης 1.5 TSI evo2, που σε συνδυασμό με τον ισχυρό ηλεκτροκινητήρα και τη μεγαλύτερη παταρία ωφέλιμης χωρητικότητας 19,7 kWh, προσφέρει κορυφαία αποδοτικότητα και αυτονομία – χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.
Το προηγμένο Plug-in Hybrid line-up
Η Volkswagen διαθέτει μία ελκυστική γκάμα plug-in υβριδικών μοντέλων στην αγορά, όχι μόνο σε επιδόσεις, αλλά και σε συνολική εμπειρία οδήγησης. Στόχος είναι η τεχνολογική υπεροχή σε κάθε τομέα.
Τα plug-in υβριδικά προσφέρουν ένα μοναδικό συνδυασμό:
• Ηλεκτρική οδήγηση με χαμηλή κατανάλωση για το σύνολο των καθημερινών διαδρομών
• Μεγάλη αυτονομία για κάθε ταξίδι, χάρη στον θερμικό κινητήρα
• Σημαντική μείωση ρύπων και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας
• Οδηγική άνεση και άμεση ροπή, με αθόρυβη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα
• Χαμηλό κόστος χρήσης, χωρίς το άγχος της φόρτισης