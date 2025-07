O μαγικός κόσμος της Formula 1 επιστρέφει στην αγωνιστική δράση, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να ταξιδεύει στο θρυλικό Σπα.

Έπειτα από διακοπή δύο εβδομάδων η αγωνιστική δράση στον κόσμο της Formula 1 επιστρέφη, με επόμενο σταθμό να είναι το Grand Prix Βελγίου το τριήμερο 25-27 Ιουλίου. Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ ταξιδεύει στο θρυλικό Σπα για τον 13ο αγώνα της σεζόν και προ-τελευταίο πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

Πρόκειται για μία αγαπημένη πίστα των οδηγών και φίλων του σπορ, που διαθέτει τεράστια ιστορία τόσο στην F1 όσο και στο μηχανοκίνητο αθλητισμό συνολικά. Σε αυτό το τριήμερο θα πραγματοποιηθεί ο τρίτος Αγώνας Σπριντ του 2025.

We are so back 😍



It's RACE WEEK at the legendary Circuit de Spa-Francorchamps 🇧🇪#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/qtV22TrlGH — Formula 1 (@F1) July 21, 2025

Γνωρίστε την πίστα του Σπα

Ο πρώτος αγώνας της Formula 1 στο Βέλγιο πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1950, στην παλιά τεράστια χάραξη των 14,9 χλμ. Το 1979 το Σπα άλλαξε σε μία πιο μικρή μορφή, ενώ τη σημερινή της χάραξη τη γνωρίζουμε από το 2007. Η πίστα που βρίσκεται μέσα στα δάση των Αρδενών μήκος 7.004 μέτρα και αποτελείται από 19 στροφές. Την Κυριακή στο Grand Prix οι οδηγοί θα διανύσουν συνολικά 44 γύρους.

Τις περισσότερες νίκες τις έχει ο Μίκαελ Σουμάχερ με 6. Νικητής το 2024 ήταν ο Λιούις Χάμιλτον στην τελευταία του νίκη με τη Mercedes-AMG F1, ενώ το ρεκόρ πίστας το έχει ο Σέρχιο Πέρεζ στο 1:44,401 από το 2024.

Tο κυνήγι της McLaren συνεχίζεται

H βρετανική ομάδα επέστρεψε στις νίκες στο GP Μ. Βρετανίας και πλέον μετρά 9 νίκες σε 12 αγώνες. Η MCL39 είναι το κυρίαρχο μονοθέσιο και όλα δείχνουν πως οι Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις θα είναι οι μονομάχοι για το πρωτάθλημα.

Οι αντίπαλοί τους δεν θα κάτσουν με… σταυρωμένα τα χέρια. Τόσο η Scuderia Ferrari όσο και η Mercedes-AMG F1 ετοιμάζουν επίθεση αναβαθμίσεων, ενώ η Red Bull Racing οδεύει στον πρώτο της αγώνα με επικεφαλής τον Λορέν Μεκίς, ο οποίος αντικαθιστά τον Κρίστιαν Χόρνερ.

Left or right...? 🎮



Taking the lead in spectacular style as Mika Hakkinen goes right and Michael Schumacher goes left, both passing Ricardo Zonta too! 👏#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/Ni5CeMvPjy July 22, 2025

Τα ελαστικά του GP Βελγίου

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C4 (μαλακή), C3 (μεσαία) και C1 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Βέλγιο. Η ιταλική μάρκα παρέλειψε φέτος τη C2 γόμα ελαστικών, κάτι το οποίο μένει να δούμε κατά πόσο θα ανακατέψει τις στρατηγικές των ομάδων.

Το πείραμα της Pirelli δεν αποκλείεται να επηρεαστεί από τον καιρό, καθώς οι πρώτες προγνώσεις κάνουν λόγο για άστατες καιρικές συνθήκες όλο το τριήμερο.

Η μετάδοση του αγώνα

To GP Βελγίου θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 13ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης τα 4 LIVE μας για τις κατατακτήριες σπριντ, τον Αγώνα Σπριντ, τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα της Κυριακής.

A scary collision at the first corner of the 2018 Belgian Grand Prix saw Alonso, Hulkenberg and Leclerc caught up in the chaos 😱💨#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/w5k0w7vnrs — Formula 1 (@F1) July 22, 2025

Πρόγραμμα GP Βελγίου σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 25 Ιουλίου

13:30-14:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

17:30-18:14 – Κατατακτήριες Σπριντ (LIVE 17:15)

Σάββατο 26 Ιουλίου

13:00-14:00 – Αγώνας Σπριντ (LIVE 12:40)

17:00-18:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 16:40)

Κυριακή 27 Ιουλίου

16:00 – Αγώνας (LIVE 15:30)

