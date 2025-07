Ο Μονεγάσκος δεν κρύβει πως προσπαθεί με κάθε τρόπο να μάθει κάτι καινούργιο από τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή και τον τρόπο που δουλεύει.

Η άφιξη του Λιούις Χάμιλτον στη Ferrari έχει αποδειχθεί αποκαλυπτική για τον Σαρλ Λεκλέρ, ο οποίος μίλησε για την εμπειρία του να συνεργάζεται με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή. Σύμφωνα με τον ίδιο η εμπειρία μέχρι τώρα του έχει «ανοίξει το μυαλό».

Ο Λεκλέρ, είναι απόφοιτος της Ακαδημίας οδηγών της Ferrari και αγωνίζεται στη Scuderia από το 2019 και γνωρίζει μόνο τη φιλοσοφία του Μαρανέλο. Η έλευση του Χάμιλτον όμως του έδωσε μια πρωτόγνωρη οπτική για το πώς λειτουργεί μια κορυφαία ομάδα όπως η Mercedes.

«Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω τους τομείς στους οποίους εμείς (η Ferrari) δουλεύαμε τελείως διαφορετικά, σε σύγκριση με μια ομάδα όπως η Mercedes, που είχε τεράστιες επιτυχίες στο παρελθόν. Η σύγκριση αυτών των μεθόδων εργασίας σίγουρα θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε μπροστά στο μέλλον. Ήδη έχουμε δεχθεί πολύ ενδιαφέρον feedback από τον Λιούις. Για μένα, η αίσθηση στο μονοθέσιο η φυσιολογική, αλλά ο Λιούις σου ανοίγει το μυαλό σε άλλες τεχνικές μεθόδους εργασίας», είπε ο Λεκλέρ σε συνέντευξή του στους Times.

Παρά τα θετικά σημάδια στην εξέλιξη της SF-25, η σεζόν 2025 δεν εξελίσσεται όπως περίμενε ο Λεκλέρ. Η Ferrari μετρά μόλις τέσσερα βάθρα, όλα από τον Μονεγάσκο, χωρίς ακόμη νίκη σε Grand Prix. Η μοναδική της επιτυχία ήταν η νίκη του Χάμιλτον στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας.

