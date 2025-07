FIA και ομάδες της Formula 1 εξετάζουν αύξηση του κόστους υποβολής ενστάσεων μετά τις αποτυχημένες προσφυγές της Red Bull Racing που προκάλεσαν σύγχυση.

Η FIA και οι ομάδες της Formula 1 συζήτησαν την πιθανή αύξηση του ποσού της εγγύησης που καταβάλλεται κατά την υποβολή ένστασης για αποφάσεις εντός αγώνα, έπειτα από δύο αποτυχημένες προσπάθειες της Red Bull Racing να ανατρέψει αποτελέσματα της Mercedes μέσα στο 2025.

Πέρα από τη σύγχυση που προκαλείται όταν μία ομάδα κάνει ένσταση τα αποτελέσματα ενός αγώνα, οι αποφάσεις των αγωνοδικών συνήθως αργούν. Στον Καναδά, επισημοποιήθηκε η νίκη του Τζορτζ Ράσελ περισσότερες από 5 ώρες μετά τον τερματισμό.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε συνεδρίαση της Επιτροπής F1 στο Λονδίνο, την Τρίτη, υπό την προεδρία του CEO της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, και του διευθυντή μονοθεσίων της FIA Νικόλα Τομπάζη.

Αφορμή στάθηκαν οι δύο πρόσφατες ενστάσεις της Red Bull Racing κατά του Τζορτζ Ράσελ. Οι ισχυρισμοί της αυστριακής ομάδας απορρίφθηκαν, ενώ έγινε λόγος για το χαμηλό κόστος των 2.000 ευρώ ανά προσφυγή.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της FIA: «Συμφωνήθηκε ότι τα τέλη για ενστάσεις, εφέσεις και αιτήματα επανεξέτασης πρέπει να επανεκτιμηθούν με σκοπό την αναπροσαρμογή τους. Συζητήθηκε επίσης η εισαγωγή τέλους για την έναρξη έρευνας από αγωνοδίκες».

The third meeting of the Formula 1 Commission in 2025 took place today, July 22, at the Formula One Management offices in London. The meeting was chaired by FIA Single-Seater Director Nikolas Tombazis and Formula 1 President and CEO Stefano Domenicali.



👉 https://t.co/AmaFzQnFNC pic.twitter.com/0u44H9I12j