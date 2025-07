Ο Βρετανός «τα έβαλε» με την αυστριακή ομάδα για τις κατηγορίες κατά της McLaren σχετικά με αθέμιτες ενέργειες που της δίνουν πλεονέκτημα στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Λάντο Νόρις δεν «μάσησε» τα λόγια του, απορρίπτοντας με σαρκαστικό τόνο τους ισχυρισμούς της Red Bull Racing ότι η McLaren Racing εφαρμόζει έξυπνα κόλπα προκειμένου να παραβιάζει τους κανονισμούς. Ένα από αυτά τα οποία έχουν ισχυριστεί οι «ταύροι» είναι η εισαγωγή νερού στα ελαστικά της για να ελέγχει τη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των stints.

Η ομάδα του Ουόκινγκ αποτελεί την αποκάλυψη της φετινής σεζόν της Formula 1, κυριαρχώντας τόσο στο πρωτάθλημα οδηγών όσο και στο Κατασκευαστών. Ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της επιτυχίας αποδίδεται στην εξαιρετική διαχείριση θερμοκρασίας των ελαστικών, κάτι που έχει προκαλέσει αίσθηση και… καχυποψία στους αντιπάλους.

Η Red Bull Racing ηγήθηκε των υπόλοιπων ομάδων στις υποψίες περί αθέμιτων πρακτικών, θεωρώντας ότι η McLaren εισάγει νερό στα ελαστικά για να διατηρεί χαμηλότερες θερμοκρασίες και, συνεπώς, να αντλεί καλύτερη απόδοση.

Οι υποψίες έφτασαν σε τέτοιο σημείο που η FIA υποχρεώθηκε να παρέμβει, διερευνώντας ενδελεχώς το μονοθέσιο της βρετανικής ομάδας. Το πόρισμα ήταν ξεκάθαρο: δεν προέκυψε καμία παρανομία ή παραβίαση των κανονισμών.

