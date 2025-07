Ο Νεοζηλανδός οδηγός μίλησε για την περίοδο που ήταν στους «ταύρους» και την άδικη μεταχείριση που είχε στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Λίαμ Λόσον είχε κληθεί να αντικαταστήσει τον Σέρχιο Πέρεζ, εντασσόμενος στην κύρια ομάδα της Red Bull, έπειτα από εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη θυγατρική Racing Bulls στο τέλος της περασμένης χρονιάς της Formula 1.

Ωστόσο, οι πρώτες του εμφανίσεις με τη RB21 δεν ήταν οι αναμενόμενες: Είχε εγκατάλειψη στον εναρκτήριο αγώνα στην Αυστραλία και μία 12η θέση στην Κίνα. Παρά το μικρό αυτό δείγμα, οι ιθύνοντες της Red Bull Racing αποφάσισαν να τον υποβιβάσουν στη Racing Bulls, φέρνοντας στη θέση του τον Γιούκι Τσουνόντα.

BREAKING: Yuki Tsunoda will replace Liam Lawson at Red Bull from the Japanese Grand Prix #F1 pic.twitter.com/FCXUOyoBBZ

Μιλώντας στο επίσημο site της Formula 1, ο Λόσον ξεκαθάρισε πως η ψυχολογία του δεν επηρεάστηκε από τη σύντομη παρουσία του στην κορυφαία ομάδα της Red Bull Racing. O Νεοζηλανδός διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια που τον ήθελαν να έχει χάσει την αυτοπεποίθησή του μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Red Bull να τον αντικαταστήσει και είχε ανησυχίες για την καριέρα του.

«Νομίζω πως πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι: μεταξύ των πρώτων αγώνων, της αλλαγής ομάδας και του ταξιδιού στην Ιαπωνία, ψυχολογικά για μένα δεν άλλαξε τίποτα. Έχουν κυκλοφορήσει πολλά ότι δήθεν η αυτοπεποίθησή μου δέχθηκε πλήγμα, αλλά αυτό είναι απολύτως ψευδές. Από την αρχή της χρονιάς αισθανόμουν όπως πάντα. Σε δύο αγώνες, σε πίστες που δεν είχα ξανατρέξει, δεν είναι αρκετό για να επηρεαστεί η αυτοπεποίθησή μου… Αν μετά από έξι μήνες βρισκόμουν ακόμα σ’ αυτό το επίπεδο, ίσως τότε να άρχιζα να αμφισβητώ τον εαυτό μου. Ήξερα πολύ καλά ότι τα αποτελέσματα δεν ήταν αρκετά καλά, αλλά ήμουν προσηλωμένος στη βελτίωση, στη διόρθωση και στη μάθηση. Ήμουν στην ίδια νοοτροπία που είχα από την πρώτη μέρα μου στη Formula 1».

"I had no idea in China"



Here's Liam Lawson on when he found out about his demotion from Red Bull Racing 👇#F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/OppHqmChMK