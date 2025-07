Το όνομα Eau Rouge το γνωρίζουν ακόμα και αυτοί που δεν παρακολουθούν Formula 1. Τι σημαίνει όμως το «κόκκινο νερό»;

Μετά από διακοπή δύο εβδομάδων, οδηγοί και μηχανικοί της Formula 1 επιστρέφουν στη δράση το τριήμερο 25-27 Ιουλίου για το Grand Prix Βελγίου. Το Σπα, μέσα στο δάσος των Αρδεννών, είναι για πολλούς συνώνυμο της Eau Rouge, της πιο γνωστής ίσως στροφής σε ολόκληρο το πρόγραμμα της F1. Το Σπα έχει φιλοξενήσει εκπληκτικές μάχες, όπως αυτή του Μαρκ Ουέμπερ με τον Φερνάντο Αλόνσο το 2011.

