Τα σκάνδαλα, οι αναταραχές στο εσωτερικό των «ταύρων» και η αβεβαιότητα για το μέλλον οδήγησαν τον Βρετανό εκτός Μίλτον Κινς.

Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, αποκάλυψε ότι η ξαφνική απόλυση του Κρίστιαν Χόρνερ από τη Red Bull Racing δεν τον εξέπληξε. Ο λόγος είναι η κατάσταση που επικρατεί στην αυστριακή ομάδα είχε επιδεινωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες.

Ο Χόρνερ απομακρύνθηκε από τη θέση του μετά τον αγώνα στη Μ. Βρετανία έπειτα από 20 χρόνια στο «τιμόνι» της Red Bull Racing. Τη θέση του στο ρόλο του επικεφαλής ανέλαβε ο Λορέν Μεκίς, προερχόμενος από τη Racing Bulls.

BREAKING: Christian Horner is to exit Red Bull Racing with immediate effect #F1 pic.twitter.com/v50mwnBlV6

Στο περιθώριο του αγώνα του IndyCar στο Τορόντο, ο Μπράουν μιλώντας στο καναδικό δίκτυο TSN, ο Μπράουν εξήγησε: «Ίσως με ξάφνιασε ο χρόνος, όχι όμως το αποτέλεσμα. Υπήρξε πολύ δράμα τα τελευταία δύο χρόνια κι αυτό δεν δείχνει να υποχωρεί, ίσως έχει χειροτερέψει».

Όταν τον ρώτησαν για τα μελλοντικά σχέδια του Χόρνερ, ο Brown σχολίασε: «Με το δεδομένο της ηλικίας του και της ιστορίας του στο motorsport, θα με εκπλήξει αν δεν τον ξαναδούμε κάπου στο χώρο. Αν θέλει να διοικήσει ομάδα ποδοσφαίρου, ποιος ξέρει;».

Stepping into his new role 🤝



Last week, Laurent Mekies experienced his first day at the track at the helm of Red Bull Racing 👀#F1 pic.twitter.com/srvOIYeDbQ