Μπορεί οι αγώνες της Formula 1 στη φετινή σεζόν να είναι αρκετά συναρπαστικοί, όμως το ίδιο ισχύει και για τις μάχες του Σαββάτου.

Είναι ξεκάθαρο πως στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 η McLaren Racing έχει το αγωνιστικό πλεονέκτημα. Η βρετανική ομάδα έχει το καλύτερο μονοθέσιο του grid, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει αδυναμίες. Έχουμε δει σε πίστες όπως της Ιαπωνίας, της Ίμολα και του Καναδά πως άλλα μονοθέσια μπορούν να την κερδίσουν στα ίσα. Όμως συνολικά η MCL39 είναι το κυρίαρχο μονοθέσιο, με τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις να είναι οι δύο που μάχονται για τον τίτλο.

Τα Σάββατα στη Formula 1 και συγκεκριμένα την ημέρα των κατατακτήριων δοκιμών η κατάσταση είναι διαφορετική. Τα μονοθέσια έχουν διαφορετική δυναμική στον ένα γύρο σε σχέση με το ρυθμό αγώνα, κάτι που έχει αποδειχθεί πολλές φορές εφέτος και οφείλεται σε διαφορετικούς παράγοντες. Φυσικά μεγάλο ρόλο παίζει και ο οδηγός στην κατάκτηση της pole position.

Στη φετινή σεζόν συνολικά 4 οδηγοί έχουν κατακτήσει pole position. Από αυτούς τους τέσσερις οι Όσκαρ Πιάστρι και Μαξ Φερστάπεν βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με 2 pole position έκαστος.

Ο Λάντο Νόρις έχει πάρει 3 poles στο 2025, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έχει 1 pole, την οποία κατέκτησε στον Καναδά. Εντυπωσιακό είναι επίσης το γεγονός πως στις 12 μάχες για pole position στις 5 από αυτές η διαφορά μεταξύ 1ου και 2ου ήταν μικρότερη από ένα δέκατο του δευτερολέπτου.

Single-lap greats 👏



Four drivers have achieved pole positions so far this season, with Piastri & Verstappen tied for the most ⏱️#F1 pic.twitter.com/W9jMwpZf5i