Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ της Toyota κάνει πολύ δυνατή επιστροφή στην κατηγορία Rally1 και προηγείται στη γενική κατάταξη.

Η 2η ημέρα του Ράλλυ Εσθονίας επιφύλαξε μια έκπληξη, με τον Όλιβερ Σόλμπεργκ να κάνει δυναμική επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία του WRC και να καταλαμβάνει μια εμφατική πρωτοπορία. Ο Σουηδός οδηγός, πίσω από το τιμόνι ενός GR Yaris Rally1 της Toyota Gazoo Racing, εξασφάλισε ένα προβάδισμα 12,4 δευτερολέπτων από τον δεύτερο, αφού κυριάρχησε σε όλες τις ειδικές διαδρομές της ημέρας.

"Best day of my life" 🥹 Your leaders overnight 👏 #WRC | #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/4dzO0OTkIr

Αν το όνομα Σόλμπεργκ σας φαίνεται γνωστό, δεν κάνετε λάθος. Ο Όλιβερ Σόλμπεργκ είναι γιος του πρώην Παγκόσμιου Πρωταθλητή Πέτερ Σόλμπεργκ, ενός οδηγού ιδιαίτερα δημοφιλούς στη χώρα μας.

Ο Σόλμπεργκ πέτυχε τρεις ταχύτερους χρόνους στις χωμάτινες διαδρομές της νότιας Εσθονίας, ξεκινώντας την ημέρα με την πρώτη του νίκη σε ειδική διαδρομή WRC στην Peipsiääre. Η αλλαγή ρυθμίσεων που βελτίωσε την πρόσφυση του αυτοκινήτου του το απόγευμα, τον βοήθησε να αυξήσει περαιτέρω τη διαφορά του από τον Ότ Τάνακ. Ο ίδιος ο Σόλμπεργκ εξέφρασε την τεράστια χαρά του, δηλώνοντας: «Αυτή η μέρα ήταν γεμάτη διασκέδαση... Ήταν απλά η καλύτερη μέρα της ζωής μου».

Πίσω από τον κυρίαρχο Σόλμπεργκ, οι μάχες ήταν πολύ πιο σκληρές. Ο Οτ Τάνακ της Hyundai, νικητής του προηγούμενου ράλλυ στην Ελλάδα και με ισχυρή υποστήριξη από το κοινό της πατρίδας του, δυσκολεύτηκε να βρει ρυθμό λόγω της έλλειψης πρόσφυσης, τερματίζοντας τη μέρα στη δεύτερη θέση. Ο Τιερί Νεβίλ βρισκόταν στην τρίτη θέση, μόλις 1,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Τάνακ, παραδεχόμενος ότι αντιμετώπισε προβλήματα με την ισορροπία και την πρόσφυση του Hyundai i20 N Rally1 του.

Ο Κάλε Ροβάνπερα, ο τρεις φορές νικητής του ράλλυ Εσθονίας, βρέθηκε στην τέταρτη θέση, δηλώνοντας ότι είχε φτάσει στο μάξιμουμ με το αυτοκίνητό του και χωρίς να έχει κερδίσει ακόμα κάποια ειδική διαδρομή. Ο Αντριέν Φουρμό με το τρίτο Hyundai βελτίωσε την απόδοσή του το απόγευμα μετά από αλλαγές στο setup, κερδίζοντας την 6η ΕΔ και κλείνοντας την ημέρα στην πέμπτη θέση. Ο Τακαμότο Κατσούτα (Toyota) αντιμετώπισε υποστροφή και προβλήματα ενδοεπικοινωνίας.

Ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Έλφιν Έβανς, επίσης δυσκολεύτηκε με την πρόσφυση και βρέθηκε στην έβδομη θέση, παραδεχόμενος ότι δεν ήταν αρκετά γρήγορος. Ο Σάμι Παγιάρι αντιμετώπισε απώλεια ισχύος και ένα κολλημένο χειρόφρενο το πρωί.

Flags are out, the sun is shining — Rally Estonia is in full swing 🤩#WRC | #RallyEstonia 🇪🇪 pic.twitter.com/kwbAyk0l5P