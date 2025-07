Με νίκη στο Βέλγιο, ο Βρετανός οδηγός της McLaren ενδέχεται να επιστρέψει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Formula 1.

Με το πρώτο μισό της σεζόν στη Formula 1 να έχει περάσει στην ιστορία, η McLaren δείχνει να έχει εξασφαλίσει το δεύτερο συνεχόμενο τίτλο στους κατασκευαστές. Στο πρωτάθλημα οδηγών τα πράγματα είναι αμφίρροπα, καθώς η απόσταση ανάμεσα σε Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις είναι μόλις 8 βαθμοί.

Η βρετανική ομάδα δεν σκοπεύει να παρέμβει στην μάχη των δύο οδηγών της και να δώσει οδηγίες, κάτι που σημαίνει ότι θα δούμε ενδιαφέρουσες μάχες, αρχής γενομένης από το Grand Prix Βελγίου (25-27 Ιουλίου). Με νίκη στο Σπα και αν ο Πιάστρι δεν τερματίσει 2ος, ο Νόρις θα βρεθεί στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο τελευταίος αγώνας της φετινής σεζόν που βρήκε τον Νόρις επικεφαλής της βαθμολογίας ήταν το Grand Prix Μπαχρέιν, στις 13 Απριλίου. Τότε ο Πιάστρι είδε πρώτος την καρό σημαία και σε συνδυασμό με την 3η θέση του Νόρις μείωσε τη διαφορά στους 3 βαθμούς (77 έναντι 74). Από τη Σαουδική Αραβία και μετά ο Αυστραλός δεν έχει πέσει από την κορυφή.

Piastri ⚔️ Norris



The story so far in the drivers' championship... 🏆#F1 pic.twitter.com/pNTPxIF4h6