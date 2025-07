Η ιταλική μάρκα είχε δυναμική παρουσία στο φετινό Φεστιβάλ Ταχύτητας, με αρκετές πρεμιέρες νέων supercars.

Το Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ (FoS) είναι το μέρος όπου θα δεις μαζί όλα τα supercars και hypercars του πλανήτη. Ανάμεσά τους βρέθηκαν και αυτά με το αλογάκι της Ferrari. Η ιταλική μάρκα είχε προγραμματίσει αρκετές πρεμιέρες στο Γκούντγουντ, με αυτή της ναυαρχίδας F80 να ξεχωρίζει. Πρόκειται για τη διάδοχο της LaFerrari, που κοστίζει πάνω από 3,5 εκατ. ευρώ και θα κατασκευαστεί σε 799 αντίτυπα.

The long-awaited #Ferrari F80 - successor to the LaFerrari - made its dynamic debut on UK soil at #FOS and made no secret of its incredible power. Fitted with a 3.0-litre V6 and a hybrid power system derived from the Maranello marque's Le Mans winning 499P, this stunning monster… pic.twitter.com/whCw8XPysp