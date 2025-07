O πρώην οδηγός της Formula 1 δεν πιστεύει ότι ο Μεκίς μπορεί να επαναφέρει άμεσα τη Red Bull Racing στις νίκες.

Μετά από 20 χρόνια στην κεφαλή της Red Bull Racing, ο Κρίστιαν Χόρνερ απομακρύνθηκε από τη θέση του. Ο Βρετανός πλήρωσε τις κακές σχέσεις του με την οικογένεια Φερστάπεν και τον «πόλεμο» στο εσωτερικό του αυστριακού κολοσσού ενεργειακών ποτών. H αυστριακή ομάδα της Formula 1 έχει πλέον τον Γάλλο Λοράν Μεκίς στη θέση του Χόρνερ.

Σύμφωνα με τον Γκέρχαρντ Μπέργκερ, η κυκλοφορία φημών περί επαφών του Μαξ Φερστάπεν με την Mercedes-AMG F1 επηρέασε τη χρονική στιγμή λύσης της συνεργασίας του Χόρνερ με τη Red Bull Racing. «Σίγουρα ήταν ένας από τους λόγους που επιτάχυναν τις εξελίξεις», δήλωσε ο Αυστριακός στην εφημερίδα Krone Zeitung. «Η απομάκρυνση του Χόρνερ ήταν κάτι που φαινόταν εδώ και καιρό. Αν για τον ίδιο ήταν έκπληξη, αυτό είναι κακό σημάδι. Ακόμα και όσοι ήταν μακριά από την ομάδα μπορούσαν να το προβλέψουν».

«Γνωρίζουμε ότι οι Μαξ και Γιος Φερστάπεν δεν ήταν και οι καλύτεροι φίλοι με τον Χόρνερ. Πιστεύω ότι τώρα ο Μαξ θα παραμείνει στη Red Bull», ανέφερε ο 65χρονος Μπέργκερ, ο οποίος αγωνίστηκε στην F1 από το 1984 έως το 1997.

Ο Μπέγκερ δεν πιστεύει ότι ο ερχομός του Μεκίς μπορεί να αλλάξει τη δυναμική της Red Bull Racing και να αυξήσει τις ελπίδες του Φερστάπεν για κατάκτηση του πέμπτου τίτλου οδηγών. «Η πρόσληψη του Μεκίς έχει να κάνει περισσότερο με τη σταθεροποίηση της ομάδας και να επαναφέρει τον Μαξ μέσα στην καθημερινότητά της. Η Red Bull Racing βρίσκεται σε καθοδική πορεία».

🗣️ "I just can't wait to meet as many people as possible from this incredible team. You want to meet the guys and the girls that are doing the magic behind the scenes."



Getting to know our new Team Principal and CEO 💬 pic.twitter.com/fsuxsfAnVz