Για πρώτη φορά στην ιστορία της στο WEC η Cadillac ανέβηκε στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, ενώ η μάχη στο πρωτάθλημα οδηγών πήρε νέα τροπή.

Οι 6 Ώρες του Σάο Πάουλο, ο πέμπτος αγώνας του WEC στο 2025, ήταν πολύ διαφορετικός από τους προηγούμενους τέσσερις και μας κράτησε σε αγωνία μέχρι τέλους. Το σερί της Ferrari σταμάτησε στις τέσσερις διαδοχικές νίκες, καθώς είχαμε διαφορετικούς πρωταγωνιστές στις κορυφαίες θέσεις μπροστά σε 87.000 θεατές.

Ο αγώνας του WEC στη Βραζιλία σήμανε την έναρξη του δεύτερου μισού της φετινής σεζόν και έδωσε νέο ενδιαφέρον στη μάχη του τίτλου σε οδηγούς και κατασκευαστές.

Έχοντας εξαιρετικό ρυθμό και τους οδηγούς της σε εξαιρετική φόρμα, η Cadillac Team Jota πήρε τη νίκη κάνοντας μάλιστα το 1-2 στις 6 Ώρες του Σάο Πάουλο. Νικητές αναδείχθηκαν οι Άλεξ Λιν, Ουίλ Στίβενς και Νόρμαν Νατό με το #12 V-Series-R φέρνοντας την αμερικανική μάρκα στην κορυφή του WEC για πρώτη φορά. To πλήρωμα έχασαν την πρωτοπορία στον εναρκτήριο γύρο και τους πήρε περίπου δύο ώρες για να την ανακτήσουν. Έπειτα οδήγησαν σαν να μην υπάρχει αντίπαλος στην πίστα και έφτασαν στην πρώτη τους νίκη στην κατηγορία Hypercar.

Στη 2η θέση τερμάτισε το #38 Cadillac των Σεμπαστιέν Μπουρντέ, Ερλ Μπάμπερ και Τζένσον Μπάτον, οι οποίοι ήταν 57 δλ μακριά από την κορυφή στα αποτελέσματα. Για να το καταφέρουν αυτό έπρεπε να δώσουν μια τεράστια μάχη με τη #5 Porsche 963 των Ζουλιέν Αντλάουερ και Μάικλ Κρίστενσεν, οι οποίοι τους καταδίωκαν μέχρι το τέλος.

Η μεταξύ τους διαφορά στον τερματισμό ήταν κάτω από 2 δευτερόλεπτα μετά από 6 ώρες. Στην 4η θέση ήταν η #6 Porsche 963.

Στην 5η θέση της κατάταξης βρέθηκε η #20 BMW M Hybrid V8. Η γερμανική ομάδα εκτέλεσε μία εξαιρετική στρατηγική στις τελευταίες δύο ώρες κερδίζοντας δύο θέσεις για να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Τα δύο Hypercars που προσπέρασε ήταν της Peugeot, η οποία ωστόσο πήρε το καλύτερο φετινό της αποτέλεσμα. Το #94 9X8 πήρε την 6η θέση, ενώ το #93 ήταν στην 7η θέση.

