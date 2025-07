Η Χόλι ΜακΡέι βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού στο Subaru Impreza 555, με το οποίο ο πατέρας της στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής πριν 30 χρόνια.

Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ (FoS) τιμά την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές φέτος ήταν η παρουσία της Χόλι ΜακΡέι - κόρης του αείμνηστου Κόλιν ΜακΡέι - στο δεξί μπάκετ του Impreza 555, με το οποίο ο πατέρας της κατέκτησε τον τίτλο οδηγών στο WRC το 1995.

Now this is what #FOS is all about. 30 years after the legendary Colin McRae captured the 1995 #WRC Championship behind the wheel of the iconic #Subaru Impreza 555, his daughter Hollie McRae jumped into the passenger seat for a brilliant blast up the Goodwood Hill. We also can't… pic.twitter.com/B8kztxdeiH