Η Βρετανίδα τραγουδίστρια πήρε μία γεύση από το Φεστιβάλ Ταχύτητας στο δεξί κάθισμα μίας Porsche 911 GT3 RS.

Κάθε Ιούλιο το Φεστιβάλ Ταχύτητας Γκούντγουντ (FoS) συγκεντρώνει την «αφρόκρεμα» τόσο των κορυφαίων αγωνιστικών και μη αυτοκινήτων όσο και οδηγών από κάθε μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Φέτος όμως στο κτήμα Γκούντγουντ, νότια του Λονδίνου, βρέθηκε και μία διάσημη τραγουδίστρια. Η Ντούα Λίπα είναι πρέσβειρα της Porsche και παρουσίασε την 911 GT3 RS που σχεδίασε η ίδια και πρόκειται να βγει σε δημοπρασία για φιλανθρωπικό σκοπό.

Η 29χρονη Βρετανία τραγουδίστρια κάθισε στο δεξί κάθισμα για μία βόλτα στη φημισμένη ανάβαση που αποτελεί κάθε χρόνο το highlight του FoS.

We think it's safe to say that Dua Lipa (@DUALIPA) enjoyed her first taste of life on the Goodwood Hill as she blistered her way to the top of the #FOS Hill in the passenger seat of the ballistic #Porsche Dua Lipa Rennstall GT3 RS. Is this one of your favourite liveries of the… pic.twitter.com/D1nefLMNK6