O Αμερικανός ηθοποιός πήρε μία γεύση από τα… θηρία που πρέπει να δαμάσουν οι 20 κορυφαίοι οδηγοί του πλανήτη.

Έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην F1 H ΤΑΙΝΙΑ, o Μπραντ Πιτ έδειξε έμπρακτα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων πως οι οδηγικές του ικανότητες είναι σε ένα πολύ αξιοπρεπές επίπεδο. Αυτό έδωσε την ιδέα στη McLaren Racing να πραγματοποιήσει ένα ιδιωτικό τεστ στο Circuit of the Americas του Τέξας και να προσκαλέσει τον Αμερικανό να οδηγήσει το μονοθέσιό της.

Ο Πιτ αποδέχθηκε την πρόταση και βρέθηκε πίσω από το τιμόνι της MCL38, με το οποίο η McLaren πήρε μέρος στο πρωτάθλημα του 2024. Με αυτό το μονοθέσιο οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι κατέκτησαν 6 νίκες.

To τεστ πραγματοποιήθηκε με τη McLaren να δημοσιεύει τις σχετικές φωτογραφίες στους λογαριασμούς της στα social media. Αυτό που έλλειπε ήταν κάποιο βίντεο. Η Formula 1 φρόντισε να μας αποζημιώσει δημοσιεύοντας στους δικούς της λογαριασμούς onboard οπτικοακουστικό υλικό με τον Πιτ να γράφει γύρους στο Circuit of the Americas.

"Unforgettable" 🤩



Ride onboard with F1 The Movie star Brad Pitt, and listen to his first full lap in an F1 car through the radio waves 📻#F1 pic.twitter.com/jq5J92070z